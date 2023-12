BAIC chce skusić pełnym wyposażeniem i brakiem opłat za dodatki

BAIC zaczyna od wprowadzenia trzech modeli z silnikami spalinowymi. W ciągu dwóch lat Chińczycy zamierzają potroić swoją sieć dilersko-serwisową i dorzucić do swojego portfolio również modele z napędem elektrycznym. Baic to jeden z najstarszych chińskich producentów aut, w Chinach produkuje samochody wspólnie z Hyundaiem, a także Mercedesem. Firma rozpoczyna sprzedaż na polskim rynku od trzech modeli SUV-ów z silnikami benzynowymi i dziesięciu punktów sprzedaży. W 2025 r. firma chce mieć już 35 dealerów. BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd) to w Polsce firma praktycznie nieznana, a tymczasem jest to jeden z najstarszych chińskich producentów samochodów. Początki działalności sięgają 1958 r. W salonach BAIC pojawi się Beijing 3, SUV z segmentu B, BAIC Beijing 5 z segmentu C-SUV oraz flagowy BAIC Beijing 7. Wszystkie modele będą dostępne wyłącznie z jednym silnikiem i w jednej wersji wyposażenia. Do wyboru pozostanie jedynie kolor. BAIC Beijing 3 ma konkurować m.in. z Dacią Duster. Za model z 4 cyl. silnikiem 1.5 litra o mocy 150 KM zapłacić będzie trzeba 78 900 zł. Większy BAIC Beijing 5 to SUV segmentu C (177 KM, 1,5 l) i startuje z ceną 127 900 zł. BAIC Beijing 7 będzie trzecim modelem na rynku, ale tu producent nie podaje póki co cen tego modelu.

