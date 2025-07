Napędy typu range extender (czyli z silnikiem spalinowym służącym wyłącznie jako generator energii dla silnika elektrycznego) przeżywają obecnie swój renesans, zwłaszcza w Chinach. Łączą one zalety pojazdów elektrycznych — możliwość jazdy bezemisyjnej — z pewnością podróżowania, jaką daje konwencjonalny silnik spalinowy jako rezerwa. Coraz częściej jednak nie są to już auta z niewielkimi akumulatorami, trend wyraźnie zmierza w stronę dużych baterii i pełnoprawnego elektrycznego napędu, uzupełnianego o silnik benzynowy jako „plan B”.

Reklama Reklama

Taką właśnie drogę obrała firma IM Motors, zapowiadając premierę układu Super Extended Range na 1 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z ujawnionymi informacjami, kluczowymi elementami układu będą akumulator o pojemności 66 kWh produkcji CATL (prawdopodobnie z nowej serii Freevoy), silnik benzynowy 1.5 turbo o mocy 155 KM oraz 800-woltowa architektura systemu, umożliwiająca bardzo szybkie ładowanie. Napęd na koła ma być realizowany wyłącznie przez silniki elektryczne, co wskazuje na to, że jednostka spalinowa nie będzie połączona mechanicznie z kołami, a jedynie będzie pełniła rolę generatora energii – klasyczny układ EREV (Extended-Range Electric Vehicle).

450 km „na prądzie” i ultraszybkie ładowanie

Deklarowany zasięg do 450 km w trybie elektrycznym (według optymistycznego chińskiego cyklu CLTC) to wynik, który przewyższa niektóre pełne samochody elektryczne z bateriami o podobnej pojemności. Oznacza to, że w wielu codziennych scenariuszach użytkownik może eksploatować pojazd jak pełnoprawne BEV, korzystając z silnika spalinowego wyłącznie okazjonalnie — np. podczas długich podróży. Zastosowanie platformy 800 V umożliwi ładowanie z mocą przekraczającą 300 kW, co pozwoli na odzyskanie większości zasięgu w mniej niż 20 minut (o ile infrastruktura na to pozwoli). Warto przypomnieć, że akumulator CATL Freevoy, który zadebiutował pod koniec 2024 roku, został zaprojektowany właśnie z myślą o systemach EREV i hybrydach nowej generacji – z naciskiem na szybkość ładowania, odporność temperaturową i optymalizację masy.