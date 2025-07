Z zewnątrz N-ka wyraźnie różni się od standardowego Ioniqa 6. Agresywny bodykit, poszerzone błotniki, duże tylne skrzydło typu „swan neck” (szyja łabędzie) i specjalnie opracowane opony Pirelli P-Zero 5 z oznaczeniem „HN” to tylko niektóre z wyróżników. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,27. Zasięg? Jeszcze nie podano. We wnętrzu także zaszły zmiany. Dominują ciemne kolory z niebieskimi akcentami, a dynamiczne oświetlenie reaguje na momenty zmiany „przełożeń”. Na pokładzie znajdziemy N Track Manager, umożliwiający analizę jazdy torowej w czasie rzeczywistym — z funkcją „ghost car”, jak w grach komputerowych. Do tego dochodzą symulacyjne dodatki znane już z Ioniqa 5 N, takie jak N e-Shift (imitacja zmiany biegów) i N Active Sound+ (sztuczne brzmienia zależne od trybu jazdy). Nie każdy je pokocha — niektórzy twierdzą, że po to kupują elektryka, by jeździć w ciszy. Kwestia gustu.

Hyundai Ioniq 6 N Foto: mat. prasowe

Hyundai Ioniq 6 N to elektromobilność na sportowo – 650 KM mocy i 3,2 sekundy do setki

„Samochód uosabia trzy filary marki N: Corner Rascal (mistrz zakrętów), Racetrack Capability (gotowość torowa) oraz Everyday Sportscar (sportowe auto na co dzień), oferując znakomite prowadzenie i aerodynamiczny design gwarantujący stabilność przy dużych prędkościach” — podkreśla marka. Czy Ioniq 6 N spełni te zapowiedzi? Patrząc na entuzjastyczne recenzje Ioniqa 5 N — można mieć taką nadzieję. Czekamy na kolejne szczegóły i na polską cenę. Dla porównania: Ioniq 5 N startuje od 369 900 zł — to całkiem niezły przelicznik „złotych za konia”. Ioniq 6 N prawdopodobnie nie będzie droższy.

Czy wiesz że…

- Hyundai testuje swoje sportowe elektryki N m.in. na torze Nürburgring, gdzie działa także centrum rozwojowe marki.

- Nazwa „N” w Hyundaiu pochodzi od miasta Namyang w Korei Południowej, gdzie znajduje się centrum badawczo-rozwojowe, oraz od Nürburgringu – jednego z najtrudniejszych torów wyścigowych świata.

- Hyundai w modelach N oferuje możliwość personalizacji dźwięku silnika i „strzałów z wydechu” nawet w wersjach elektrycznych – z poziomu aplikacji mobilnej.