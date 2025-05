Liderzy ze spadkiem sprzedaży

Według danych Samaru w kwietniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 5536 samochodów dostawczych, o 13,35 proc. (-853 szt.) mniej niż w marcu br. i o 5,61 proc. (+294 szt.) więcej niż rok wcześniej. W 2025 roku zarejestrowano dotąd łącznie 21 826 aut dostawczych, o 2,15 proc. (+459 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dziewięć z pierwszych piętnastu marek na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby tegorocznych rejestracji w porównaniu do 2024 roku, a największy należy do marki MAN - plus 70,31 proc. Największy spadek w tym gronie zanotowało Isuzu (o 46,04 proc.). Tytuł lidera rynku w 2025 roku należy do Toyoty. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 3674 auta tej marki, o 42,13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Na pozycji wicelidera znalazł się Ford z wynikiem rejestracji 3596 aut, o 25,65 proc. więcej niż przed rokiem. Na trzecim miejscu jest Renault z wynikiem 3268 aut dostawczych, o 20,06 proc. mniej niż rok wcześniej. Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w 2025 r. jest Renault Master (2169 szt. -23,33 proc. r/r), na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato (1425 szt. -31,13 proc. r/r), na trzeciej Ford Transit (1363 szt. +10,81 proc. r/r).