Nowa chińska marka ogłosiła ceny w Polsce. SUV z korzystnym cennikiem

Ekspansja chińskich producentów na polski rynek zdaje się nabierać na sile. Nawet osoby, które wyjątkowo bacznie śledzą sytuację w motoryzacji, mogą czuć się zagubione i nie nadążać za kolejnymi egzotycznie brzmiącymi nazwami marek i modeli. Omodę i Jaecoo - czyli firmy wielkiego koncernu Chery - warto jednak zapamiętać. Chińczycy mają wyjątkowo ambitne plany. Jeszcze w tym roku obydwie te marki planują sprzedać w Polsce 3200 aut. W przyszłym - 18 000 samochodów. To oznaczałoby, że firmy trafią do sprzedażowego Top 10. To brzmi nieco jak deklaracje na wyrost - trzeba jednak przyznać, że polityka cenowa marek jest wyjątkowo konkurencyjna.

Jaecoo 7 mat. prasowe

SUV z Chin z silnikiem benzynowym o mocy 147 KM

Jaecoo 7 to SUV o długości 4,5 metra. Ma 1,86 m szerokości, a jego wysokość to 1,68 m. Rozstaw osi to 267,2 cm. Pod względem wymiarów, model jest więc zbliżony np. do popularnego Hyundaia Tucsona. Odróżnia się jednak od koreańskiej propozycji kanciastą, bardziej terenową stylistyką. Pod maską Jaecoo pracuje silnik 1.6 turbo o mocy 147 KM i momencie obrotowym 275 Nm. Moc na koła - na przód lub na cztery - przenosi siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Jak na razie, w gamie nie ma wyboru innych wersji napędowych. Później (na początku 2025 roku) do cennika dołączy także hybryda plug-in, według zapowiedzi gwarantująca zasięg ok. 1300 km. Jaecoo 7 osiąga 100 km/h w 10,3 s z napędem na przód. Przy układzie 4x4 czas rozpędzania się rośnie do 11,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.

