W zestawieniu TOP10 najtańszych modeli made in China znalazły się auta o różnym napędzie i typie nadwozia. Listę otwiera model kosztujący od 73 tys. złotych, a zamyka ją samochód wyceniony na kwotę 131 tys. zł. Średnia cena chińskiego samochodu z TOP10 wynosi 105 tys. zł. - Jednym z powodów rosnącej popularności chińskich marek w Polsce jest to, że idealnie wpisują się one w oczekiwania cenowe nabywców oraz wypełniają istniejącą na rynku lukę. Znaczące podwyżki cen aut, jakie miały miejsce w Polsce i w Europie w ostatnich latach, doprowadziły do powstania sporej rozbieżności między ofertą producenta, a kwotą, jaką za auto o danych parametrach jest gotów zapłacić nabywca. Jeżeli ta luka jest zbyt duża, klienci szukają alternatywy. W tę przestrzeń z sukcesem wchodzą chińscy producenci wprowadzając na rynek towar z bogatym wyposażeniem, w cenach zdecydowanie niższych niż u konkurencji spoza Państwa Środka - mówi Aleksandra Mazana, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl.

MIEJSCE 10: MG4 – cena od 130 900 zł

Listę Top10 zamyka elektryczny MG4. To produkowany w Chinach elektryk, którego projekt powstał w Europie. MG należące do firmy SAIC zleciło zaprojektowanie i przetestowanie tego modelu w Wielkiej Brytanii, w centrum inżynieryjnym MG w Longbridge. Auto było tworzone z myślą o gustach i potrzebach Europejczyków. To pierwszy MG, który powstał na nowej platformie MSP (Modular Scalable Platform), która pozwala osadzić na niej różne modele elektryczne – od hatchbacków po SUV-y – i obsługuje napięcia do 800 V. W 2023 i 2024 roku MG4 był jednym z najczęściej kupowanych aut elektrycznych w Europie (m.in. we Francji, Hiszpanii, Norwegii i Holandii). Najsłabsza wersja ma 170 KM, najmocniejsza 435 KM. Topowy model przyspiesza do setki w 3,8 s. Gwarancja: 7 lat lub 150 000 km.

MG4 Foto: mat. prasowe

MIEJSCE 9: Forthing T-Five – cena od 129 900 zł

Forthing posiada dwa modele w polskiej ofercie. T-Five to kompaktowy SUV segmentu C, który zadebiutował na polskim rynku w 2024 roku. Marka Forthing należy do koncernu Dongfeng Motor. Auto oferowane jest w dwóch wersjach silnikowych. Benzynowy silnik pochodzący od Mitsubishi ma moc 177 KM i występuje tylko w jednej wersji wyposażenia z ceną od 129 900 zł. Drugi napęd to hybryda o mocy 245 KM z ceną od 155 900 zł.