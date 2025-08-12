Reklama

Najmocniejszy Opel w ofercie. Ma 280 KM i jest crossoverem

Opel zaprezentował najmocniejszą odmianę swojego miejskiego crossovera. Nowa Mokka GSE to w pełni elektryczny model, który osiąga 100 km/h w zaledwie 5,9 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 200 km/h.

Publikacja: 12.08.2025 01:32

Mokka GSE powstała w oparciu o doświadczenia z elektrycznych rajdów oraz koncepcyjnego modelu Mokka GSE Rally1

Foto: mat. prasowe

Robert Harasim

Moc 280 KM i moment obrotowy 345 Nm sprawiają, że jest to obecnie najmocniejszy Opel w gamie marki – choć w przeszłości firma oferowała jeszcze potężniejsze auta, jak 306-konny Grandland plug-in czy sportową Insignię OPC. Producent podkreśla, że Mokka GSE powstała w oparciu o doświadczenia z elektrycznych rajdów oraz koncepcyjnego modelu Mokka GSE Rally1. Wykorzystano w niej identyczne komponenty wysokiego napięcia: silnik, falownik, akumulator i wiązki przewodów. Zasilanie zapewnia litowo-jonowa bateria o pojemności 54 kWh, a masa pojazdu nie przekracza 1600 kg – co w segmencie elektrycznych crossoverów jest wynikiem godnym uwagi. Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy: Sport – pełna moc i maksymalna dynamika, Normal – prędkość ograniczona do 180 km/h, Eco – priorytetem jest oszczędzanie energii. Napęd trafia na przednią oś poprzez mechanizm różnicowy typu Torsen z ograniczonym poślizgiem, poprawiający trakcję i precyzję prowadzenia.

Opel Mokka GSE

Opel Mokka GSE

Foto: mat. prasowe

Zawieszenie zyskało nową geometrię, podwójne amortyzatory hydrauliczne i przeprojektowane osie. Układ kierowniczy dostosowano do dynamicznej jazdy, a hamulce zoptymalizowano pod kątem intensywnego użytkowania. Standard obejmuje 20-calowe felgi aluminiowe o poprawionej aerodynamice i opony Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20. Żółte zaciski hamulcowe i detale w tym kolorze na zderzakach czy grillach odróżniają GSE od standardowych wersji.

Opel Mokka GSE

Opel Mokka GSE

Foto: mat. prasowe

Wnętrze wyróżniają sportowe fotele z Alcantary, zintegrowanymi zagłówkami i solidnym podparciem bocznym. Tapicerka łączy szarości, biel oraz żółte przeszycia. Cyfrowy zestaw wskaźników (10 cali) i ekran centralny oferują dodatkowe widżety dotyczące osiągów, przeciążeń i stanu układu napędowego. Grafika interfejsu również została dostosowana do wersji GSE. Mokka GSE będzie rywalizować m.in. ze spokrewnionym technicznie Abarthem 600e oraz 326-konnym Volkswagenem ID.3 GTX.

Opel Mokka GSE

Opel Mokka GSE

Foto: mat. prasowe

Historia oznaczenia GSE (GSe) w modelach Opla

Skrót oznacza "Grand Sport Einspritzung”. W latach 80. Opel używał oznaczenia GSi (gdzie „i” oznacza „Injection” – wtrysk), by wyróżnić sportowe odmiany swoich modeli, takie jak Opel Manta GSi czy Kadett GSi. Był to symbol dynamicznej wersji z silnikiem o lepszych osiągach i sportowym zawieszeniu. Ostatnia z serii GSi pojawiła się w modelu Corsa C GSi w 2004 roku. W kolejnych latach ich miejsce zajął Opel Performance Center (OPC) – wydzielone centrum odpowiedzialne za sportowe odmiany marek Opel i Vauxhall.

Opel Mokka GSE

Opel Mokka GSE

Foto: mat. prasowe

Powrót jako „Grand Sport electric”

W 2022 roku Opel reaktywował oznaczenie jako GSe, czyli „Grand Sport electric”. To nowy subbrand łączący sportowe skojarzenia z ideą elektrycznej mobilności. Oficjalnie zadebiutował wraz z modelami Astra GSe i Grandland GSe, oferując hybrydowe układy napędowe, obniżone zawieszenie, sportową stylizację i charakterystyczne elementy wnętrza, inspirowane przeszłością marki, jak felgi z Manta GSe czy siedzenia AGR GSe. Nowa interpretacja GSe ma być topową, dynamiczną linią Opla – sportową, lecz jednocześnie zorientowaną na elektromobilność. W przeciwieństwie do poprzednika, tu „e” nie oznacza wtrysku, a elektryczność – sportowy charakter pozostaje, ale teraz doprawiony napędem zeroemisyjnym.

Opel Kadett GSi

Opel Kadett GSi

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Mechanizmy różnicowe typu Torsen po raz pierwszy zastosowano w samochodach rajdowych w latach 80., by poprawić trakcję na luźnych nawierzchniach.
- Michelin Pilot Sport EV to opony opracowane specjalnie dla samochodów elektrycznych – zapewniają wysoki poziom przyczepności przy jednoczesnym zmniejszeniu oporów toczenia.
- Pierwszy seryjny Opel z napędem elektrycznym powstał już w 1971 roku – był to eksperymentalny model Opel Elektro GT, który ustanowił kilka rekordów prędkości.

