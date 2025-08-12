Wnętrze wyróżniają sportowe fotele z Alcantary, zintegrowanymi zagłówkami i solidnym podparciem bocznym. Tapicerka łączy szarości, biel oraz żółte przeszycia. Cyfrowy zestaw wskaźników (10 cali) i ekran centralny oferują dodatkowe widżety dotyczące osiągów, przeciążeń i stanu układu napędowego. Grafika interfejsu również została dostosowana do wersji GSE. Mokka GSE będzie rywalizować m.in. ze spokrewnionym technicznie Abarthem 600e oraz 326-konnym Volkswagenem ID.3 GTX.

Opel Mokka GSE Foto: mat. prasowe

Historia oznaczenia GSE (GSe) w modelach Opla

Skrót oznacza "Grand Sport Einspritzung”. W latach 80. Opel używał oznaczenia GSi (gdzie „i” oznacza „Injection” – wtrysk), by wyróżnić sportowe odmiany swoich modeli, takie jak Opel Manta GSi czy Kadett GSi. Był to symbol dynamicznej wersji z silnikiem o lepszych osiągach i sportowym zawieszeniu. Ostatnia z serii GSi pojawiła się w modelu Corsa C GSi w 2004 roku. W kolejnych latach ich miejsce zajął Opel Performance Center (OPC) – wydzielone centrum odpowiedzialne za sportowe odmiany marek Opel i Vauxhall.

Opel Mokka GSE Foto: mat. prasowe

Powrót jako „Grand Sport electric”

W 2022 roku Opel reaktywował oznaczenie jako GSe, czyli „Grand Sport electric”. To nowy subbrand łączący sportowe skojarzenia z ideą elektrycznej mobilności. Oficjalnie zadebiutował wraz z modelami Astra GSe i Grandland GSe, oferując hybrydowe układy napędowe, obniżone zawieszenie, sportową stylizację i charakterystyczne elementy wnętrza, inspirowane przeszłością marki, jak felgi z Manta GSe czy siedzenia AGR GSe. Nowa interpretacja GSe ma być topową, dynamiczną linią Opla – sportową, lecz jednocześnie zorientowaną na elektromobilność. W przeciwieństwie do poprzednika, tu „e” nie oznacza wtrysku, a elektryczność – sportowy charakter pozostaje, ale teraz doprawiony napędem zeroemisyjnym.