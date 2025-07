Pagani z silnikiem AMG – to oczywiste połączenie. Od 1999 roku Pagani współpracuje z AMG, które opracowuje dedykowane silniki V12, stosowane wyłącznie w samochodach Pagani. Partnerstwo to rozpoczęło się od modelu Zonda i trwa do dziś. Silnik M158 V12, który otrzymała najnowsza wersja Huayry Codalunga Speedster, również został opracowany wyłącznie dla Pagani. Żaden seryjny Mercedes nie korzysta z takiego napędu. 6-litrowa pojemność skokowa, 60-stopniowy kąt rozstawu cylindrów, dwie turbosprężarki – M158 generuje 864 KM przy 6000 obr./min i zapewnia 1100 Nm momentu obrotowego już od 2800 obr./min.

Reklama Reklama

Pagani Huayra Codalunga Speedster Foto: mat. prasowe

– Każde Pagani rodzi się po to, by ucieleśnić formę unikalnej wizji hipersamochodu, o jakiej marzy entuzjasta aut sportowych. Dla jednych musi być ekstremalne, odważne, przyciągające uwagę od pierwszego kontaktu; dla innych ucieleśnia elegancję, powściągliwość i harmonię. Te różne interpretacje motywują do badań, poszukiwań i szukania rozwiązań, które czasem prowadzą do zdumiewająco odmiennych rezultatów – ale zawsze rozpoznawalnych dzięki podpisowi Pagani. Huayra Codalunga Speedster to hołd dla tych, którzy wyobrażają sobie swój samochód sportowy jako wizję lekkości i prędkości, ukształtowaną przez smukłe linie, które bez trudu sprzeciwiają się upływowi czasu – powiedział Horacio Pagani, właściciel marki.