MG4 ma zupełnie nowe nadwozie i znacznie większe wymiary. To też odejście od kanciastego designu poprzedniego modelu i kompletna zmiana wyglądu. Nowy MG4 ma bardziej zaokrąglony kształt. Nadwozie ma teraz 4,39 metra długości, 1,84 metra szerokości i 1,55 metra wysokości oraz rozstaw osi 2750 mm. Jest więc o 10,8 cm dłuższy od swojego poprzednika. Model zaprezentowany w Chinach jest wyposażony w silnik elektryczny o maksymalnej mocy 163 KM. To mniej mocy, bo aktualnie wersja bazowa na polskim rynku jest wyposażona w silnik elektryczny o mocy 170 KM. Nowy model wyposażono w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) firmy Rept Battero Energy, którego pojemność nie została jeszcze ujawniona. Masa własna wersji chińskiej wynosi 1485 kg, to o około 50 kg mniej niż obecnie.

Nowy MG4 Foto: mat. prasowe

Wbrew panującej obecnie tendencji do stosowania zagłębionych klamek drzwi, nowy MG4 posiada klasyczne klamki, co zwiększa łatwość użytkowania, ale zwiększa opór aerodynamiczny. Postawiono też na bardziej klasyczny wzór felg, a nie na często stosowane obecnie zabudowane koła. Zdjęcia wnętrza nie zostały jeszcze opublikowane.