Reklama

Nowe badanie rynku. Używane chińskie samochody z dużą utratą wartości

Chińskie auta szybko tracą na wartości – tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie platformy internetowej AutoScout24.

Publikacja: 08.08.2025 20:24

MG w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyło swoją obecność dziesięciokrotnie, pozostałe marki z Chin

MG w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyło swoją obecność dziesięciokrotnie, pozostałe marki z Chin nie wykazały podobnego tempa ekspansji

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Każdy, kto dziś szuka używanego samochodu „Made in China”, może mówić o okazji. Modele chińskich marek wyceniane są na rynku wtórnym wyraźnie poniżej średniej. Przykład? Średnia cena używanego MG4 w Niemczech wynosi około 24 900 euro (ok. 105 760 zł), podczas gdy średnia rynkowa cena samochodu używanego to 27 753 euro (ok. 117 750 zł). Dotyczy to również modeli elektrycznych, które – mimo nowoczesnej technologii – są tańsze od niemieckiej konkurencji. Marka MG, należąca do chińskiego koncernu SAIC, dominuje w segmencie chińskich aut używanych, stanowiąc ponad połowę wszystkich ofert. Inne marki, takie jak Polestar, DFSK czy BYD, mają znacznie mniejszy udział. Xpeng, Nio i Leapmotor dopiero zaczynają pojawiać się w ogłoszeniach, ale wciąż są rzadkością. Rynek jest jednak bardzo dynamiczny – podczas gdy MG w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyło swoją obecność dziesięciokrotnie, pozostałe marki nie wykazały podobnego tempa ekspansji.

MG 4

MG 4

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

W tym roku na rynku pojawią się pierwsze używane chińskie auta z leasingu
Tu i Teraz
Najbardziej popularne używane auta z Chin na polskim rynku. Króluje jedna marka

Co ciekawe, niemal połowa dostępnych używanych modeli chińskich to auta elektryczne. Dla porównania – tylko 7 proc. wszystkich pojazdów używanych w bazie AutoScout24 to EV. MG4, MG5, ZS EV czy Marvel R to najczęściej spotykane modele, jednak mimo niskich cen, sprzedaż nie przebiega szybko – średni czas oczekiwania na kupca wynosi 127 dni. To znacznie dłużej niż w przypadku innych aut elektrycznych, co sugeruje pewną nieufność kupujących wobec pojazdów z Chin. Z drugiej strony – zainteresowanie ogłoszeniami jest ogromne. MG4, MG5, Ora Funky Cat czy Polestar 2 potrafią generować nawet dziewięć razy więcej zapytań niż średnia dla aut elektrycznych. Problem w tym, że wysokie zainteresowanie nie przekłada się na równie dużą liczbę transakcji. Powody? Niska rozpoznawalność marek, ograniczona sieć serwisowa oraz wątpliwości co do trwałości i jakości. To niepokojący sygnał dla producentów – nadmierna utrata wartości może skutecznie zniechęcić do zakupu również klientów nowych aut.

Polestar 2

Polestar 2

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Sytuacja na polskim rynku

Na polskim rynku wtórnym samochody marek MG czy BYD pojawiają się coraz częściej, ale ich liczba wciąż jest niewielka. W 2024 roku MG rozpoczęło sprzedaż w Polsce, co może zwiększyć dostępność modeli używanych w kolejnych latach. Obecnie jednak chińskie EV pozostają egzotyką, a dostępność części i serwisów budzi podobne wątpliwości jak na Zachodzie.

Czy wiesz, że...
– MG4 w Polsce w wersji podstawowej kosztuje około 130 900 zł, a na rynku wtórnym można znaleźć egzemplarze pochodzące z Niemiec nawet za 90 tys. zł.
– Polestar, mimo szwedzkiego rodowodu, jest własnością chińskiego Geely i także traci na wartości szybciej niż europejska konkurencja.
– Czas sprzedaży chińskich aut elektrycznych jest o ponad 50 proc. dłuższy niż średnia dla rynku EV.

Czytaj więcej

Dongfeng Mage, SUV z silnikiem 1,5 l o mocy 195 KM i ceną od 99 tys. zł, ma największe szanse na suk
Chińska motoryzacja
Nowy gracz z Chin na polskim rynku. Ma w ofercie tanie SUV-y z silnikami benzynowymi

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja Samochody używane MG chińska motoryzacja samochody chińskie

Każdy, kto dziś szuka używanego samochodu „Made in China”, może mówić o okazji. Modele chińskich marek wyceniane są na rynku wtórnym wyraźnie poniżej średniej. Przykład? Średnia cena używanego MG4 w Niemczech wynosi około 24 900 euro (ok. 105 760 zł), podczas gdy średnia rynkowa cena samochodu używanego to 27 753 euro (ok. 117 750 zł). Dotyczy to również modeli elektrycznych, które – mimo nowoczesnej technologii – są tańsze od niemieckiej konkurencji. Marka MG, należąca do chińskiego koncernu SAIC, dominuje w segmencie chińskich aut używanych, stanowiąc ponad połowę wszystkich ofert. Inne marki, takie jak Polestar, DFSK czy BYD, mają znacznie mniejszy udział. Xpeng, Nio i Leapmotor dopiero zaczynają pojawiać się w ogłoszeniach, ale wciąż są rzadkością. Rynek jest jednak bardzo dynamiczny – podczas gdy MG w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyło swoją obecność dziesięciokrotnie, pozostałe marki nie wykazały podobnego tempa ekspansji.

Reklama
Ecobest Challenge 2025
Na prąd
Sprawdzamy, który elektryk zwyciężył w teście realnego zasięgu
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Na polskiej stronie internetowej Tesli nie da się już skonfigurować nowego Modelu S ani Modelu X
Na prąd
Dwa modele Tesli znikają z oferty
Peugeot ePartner to jeden z dostawczych modeli oferowanych przez Stellantis
Na prąd
Stellantis grozi zamknięciem fabryk. KE musi zrewidować podejście do elektryfikacji
Według roboczych zapisów, które trafiły do mediów, wszystkie nowe samochody rejestrowane na firmy, w
Na prąd
Od 2030 roku tylko elektryki dla firm? Nadchodzi trzęsienie ziemi
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Kontrakt otwiera BMZ Poland drogę do dalszej ekspansji na rynku amerykańskim
Na prąd
Polski producent baterii z rekordowym kontraktem w USA
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie