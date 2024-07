Aston Martin DB12 Volante: Pozostał tylko on

Mimo że zapotrzebowanie na towary luksusowe wzrasta z roku na rok, to w motoryzacji jakoś nie widać trendu tworzenia proporcjonalnie większej liczby nowych modeli czy ich wersji pochodnych już istniejących aut. Popatrzcie chociażby, jak mało zostało luksusowo-sportowych, czteromiejscowych kabrioletów na rynku. Mercedes wypadł z gry, Bentley też robi przerwę, ale pewnie wróci z nową generacją Continentala GT, Rolls-Royce’a Dawn też nie można już znaleźć na stronie angielskiej marki. Jednak klientów na takie samochody nie brakuje. W to puste miejsce pojawił się Aston Martin, który nie tylko w zeszłym roku zaprezentował nowy model DB12 w wersji coupe, tylko teraz wprowadził go na rynek w wersji z otwartym dachem. I tym samym Aston Martin DB12 Volante pozostał sam na placu boju, zupełnie bez konkurentów w klasie luksusowych, czteromiejscowych kabrioletów. Tak więc jeśli chcesz luksusowe duże kabrio, musisz zainteresować się DB12 Volante.

Aston Martin DB12 Volante Albert Warner

Czy można się przyzwyczaić do piękna? Uroda, wdzięk, szlachetność to takie cechy, które nie podlegają krytyce. Bo można dyskutować na temat pieprzyka Cindy Crawford, ale wyłącznie w kontekście wyłącznie pozytywnym, który uzupełnia piękno całości. Tak samo dyskusji nie podlega uroda Astona Martina DB12. Tu wszelkiego rodzaju ochy i achy są miło widziane. Następca modelu DB11, mimo że bazuje na dobrze znanych liniach, wygląda fenomenalnie i wzbudza ogólny zachwyt. To mekka elegancji, dostojności i wdzięku. Wisienka na torcie, samotna stokrotka na łące trawy. Jeśli go gdzieś spotkacie, nie wstydźcie się za nim obejrzeć, a nawet zawrócić i zobaczyć go z bliska. Kabriolet jest równie piękny co coupé. Nic nie stracił z subtelności i gracji. Prezentuje się bardzo dobrze zarówno ze złożonym, jak i zamkniętym dachem, a to drugie często w kabrioletach psuje linię nadwozia. Na szczęście, nie tym przypadku. Kabriolet ma 4,7 m długości, karoseria jest bardzo szeroka, bo ma z lusterkami aż 2,1 m, a jego wysokość to 1,3 m. Za wygląd Astona Martina DB12 Volante odpowiedzialny jest Marek Reichman, główny stylista Astona, który ma polskie korzenie.

