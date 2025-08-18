Cła importowe w USA sięgają obecnie 27,5 proc., co znacząco podnosi koszty sprowadzania aut. Nawet jeśli dla pojazdów z Unii Europejskiej stawka zostanie obniżona do 15 proc., nadal oznacza to istotne obciążenie dla producentów. Budowa zakładu w Stanach mogłaby je ominąć, a dodatkowo pozwoliłaby na eksport samochodów do Europy bez dodatkowych opłat. Eksperci szacują potencjalne oszczędności nawet na poziomie 30 proc. Do tej pory niemieckie marki w dużej mierze korzystały z produkcji w Meksyku, ale i tam sytuacja uległa pogorszeniu. Waszyngton nałożył wysokie cła także na import aut z tego kraju, co sprawia, że lokalizacja fabryki w samych Stanach Zjednoczonych staje się dla koncernów coraz bardziej logicznym rozwiązaniem.

Sama skala produkcji również przemawia za tym krokiem. Audi sprzedaje w USA blisko 200 tys. aut rocznie, a Porsche – około 75 tys., z czego 25 tys. to Macan. Łączna produkcja w nowym zakładzie mogłaby sięgnąć 250 tys. samochodów rocznie: 150 tys. na rynek amerykański i 100 tys. na eksport. Dodatkowym atutem byłaby możliwość wykorzystania wspólnych technologii. Modele Audi Q5 i Porsche Macan opierają się na tych samych platformach i mają zbliżone struktury nadwoziowe. Wspólna fabryka uprościłaby proces produkcyjny, a różnice w napędach czy wyposażeniu można łatwo zrealizować na jednej linii montażowej.

Wspólna fabryka Audi i Porsche zmniejsza ryzyko przedsięwzięcia

Kluczowe pytanie brzmi jednak: czy nowa fabryka miałaby zapewnione pełne obłożenie? Zakład Volkswagena w Chattanooga nie pracuje dziś na 100 proc. mocy, dlatego inwestycja tylko dla jednej marki mogłaby być ryzykowna. Stąd rozmowy o wspólnym projekcie Audi i Porsche, który zmniejszyłby ryzyko i zwiększył opłacalność przedsięwzięcia. Dla Porsche dodatkowym argumentem jest fakt, że firma oficjalnie zapowiedziała większy nacisk na rozwój modeli spalinowych – a SUV-y, takie jak Macan z napędem spalinowym, cieszą się w USA ogromnym popytem. A Porsche niedawno ogłosiło, że firma chce skoncentrować swoją strategię na silnikach spalinowych.

Europejskie marki, które mają swoje fabryki w USA:

BMW – fabryka w Spartanburgu (Karolina Południowa) – największa na świecie fabryka BMW, produkuje SUV-y (X3, X5, X6, X7, XM).

Mercedes-Benz – fabryka w Tuscaloosa (Alabama) – SUV-y klasy GLE, GLS oraz elektryczne EQE SUV i EQS SUV.

Volkswagen – fabryka w Chattanooga (Tennessee) – Atlas, Atlas Cross Sport i elektryczny ID.4.

Volvo – fabryka w Ridgeville (Karolina Południowa) – sedan S60 i SUV EX90.