Zbudowany przez nich model W3 był w swoim czasie niesamowicie nowoczesnym pojazdem. Był to pierwszy niemiecki samochód wyposażony w hamulce na wszystkie koła. Nowością również była dwubiegowa przekładnia planetarna, która wyeliminowała potrzebę podwójnego wysprzęglania. Sześciocylindrowy silnik rzędowy miał moc 70 KM, co było w swoim czasie szczytem technologicznych możliwości. Pierwszy Maybach W3 stał się jednym z najdroższych i najbardziej prestiżowych samochodów w Europie. Maybach jako pierwszy niemiecki producent oferował silnik V12. Jak sami widzicie, dzisiaj Maybach to coś więcej niż luksusowa marka Mercedesa. To historia legendy motoryzacji, która zasłużyła na najbardziej luksusowe modele w portfolio.

Mercedes-Maybach S580 Foto: Albert Warner

W Heilbronie i okolicach znajdziemy mnóstwo miejsc poświęconych Maybachowi. Począwszy od nazw ulic – Maybachstrasse, poprzez szkołę techniczną, która została nazwana jego imieniem, aż do miejsc, warsztatów, w których Maybach pracował. Zresztą cały region wokół Heilbronnu napiętnowany jest motoryzacją. 50 km na południe mieści się główna siedziba Mercedesa, niedaleko jest centrala Porsche. Wilhelm Maybach mieszkał aż do śmierci w willi przy Freiligrathstrasse w Bad Cannstatt, która zachowała się do dziś. Zmarł 29 grudnia 1929 roku w wieku 83 lat. Pochowany został w bezpośrednim sąsiedztwie Gottlieba Daimlera na cmentarzu Bad Cannstatt.

Ulica Maybacha i Mercedes-Maybach S580 Foto: Albert Warner

Mercedes-Maybach S580 to wyjątkowo luksusowa, bardzo stabilna i komfortowa limuzyna. Dawno nie jechałem samochodem, który tak pewnie prowadził się w trudnych warunkach pogodowych. Nieważne jak bardzo wieje wiatr, pada deszcz czy śnieg, za kierownicą czujesz się panem sytuacji. Limuzyna ma 5,46 m długości, 1,92 m szerokości, 1,51 m wysokości i do tego rozstaw osi 3,39 m. Pod względem wymiarów wyprzedza konkurencję ustępując jedynie limuzynie Rolls-Royce'a. Wnętrze wykończone jest najlepszymi materiałami. Miękkie poduszki na zagłówkach są zwieńczeniem poczucia wszechobecnego luksusu. Na każdym miejscu w tym aucie poczujecie się komfortowo. Starannie wykończone detale, nowoczesność i niesamowita atmosfera jaka panuje nocą we wnętrzu Maybacha dają niepowtarzalny klimat. Oświetlenie LED można pokochać albo uznać za kicz, ale na pewno nikt nocą na ten klimat nie pozostanie obojętny. Silnik V8 o pojemności czterech litrów i mocy 503 KM pracuje praktycznie niezauważalnie. Jeśli chcemy możemy przyspieszyć w 4,8 sekundy do 100 km/h, a z napędem na cztery koła i zaskakująco precyzyjnym układem kierowniczym chętnie będziesz szoferem, a nie pasażerem. Dzięki takim modelom Maybach ma szanse nie tylko na to żeby zaistnieć na rynku, ale żeby znowu, jak przed laty konkurować z Rolls-Royce’em.