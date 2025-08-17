Aktualizacja: 17.08.2025 19:18 Publikacja: 17.08.2025 16:14
69 proc. właścicieli Suzuki Splash na rynku niemieckim ma powyżej 60 lat
Foto: mat. prasowe
W świecie reklam branży motoryzacyjnej typowymi klientami są młodzi, dynamiczni ludzie po trzydziestce, mieszkający w designerskich domach i otoczeni gronem przyjaciół. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) opublikował najnowsze dane dotyczące floty pojazdów, które dostarczają wyjątkowo interesujących informacji o strukturze wiekowej właścicieli. Na początku 2025 roku w Niemczech zarejestrowanych było ponad 49,3 mln samochodów osobowych (wzrost o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). To absolutny lider w Unii Europejskiej. Za Niemcami plasują się Włochy (40 mln) i Francja (33 mln), a czwarte miejsce zajmuje Polska z wynikiem 27,2 mln aut.
Suzuki Splash
Foto: mat. prasowe
Grupa właścicieli powyżej 60. roku życia jest szczególnie dobrze reprezentowana w niektórych modelach, które stereotypowo kojarzą się z kierowcami w starszym wieku. Statystyki potwierdzają te przypuszczenia. Tak jest w przypadku Opla Merivy, Volkswagena Golfa Plus czy Mercedesa Klasy B – w tym ostatnim aż 77 proc. właścicieli to osoby 60+. Patrząc na marki, dominują producenci japońscy. Liderem jest Suzuki – niemal 51 proc. właścicieli to seniorzy. Szczególnie wyróżnia się model Suzuki Splash, którego 69 proc. właścicieli ma powyżej 60 lat. Wysokim udziałem starszych kierowców mogą pochwalić się też Honda (47 proc.), Mitsubishi (45 proc.) i Nissan (45 proc.).
Czytaj więcej
Kiedyś miała go Szwecja, a teraz również Unia Europejska bardzo chce zrealizować ambitny plan, w...
Opel Meriva
Foto: mat. prasowe
Zupełnie inny obraz wyłania się wśród osób do 29. roku życia. Największy udział młodych właścicieli notuje Opel (6,4 proc.), a nieco mniej – Mercedes (4,8 proc.) i Mitsubishi (4,7 proc.). Jednak na tle całej struktury te wartości pokazują, że młodzi kierowcy stanowią zdecydowaną mniejszość wśród właścicieli aut w Niemczech.
Volkswagen Golf Plus
Foto: mat. prasowe
Ranking marek według udziału właścicieli powyżej 60 lat (Niemcy, 2025):
Suzuki – 50,6 proc.
Subaru – 49,0 proc.
Honda – 47,1 proc.
Mitsubishi – 44,9 proc.
Nissan – 44,8 proc.
Toyota – 43,9 proc.
Dacia – 43,6 proc.
Citroën – 42,9 proc.
Opel – 41,4 proc.
Mercedes – 41,3 proc.
Czy wiesz, że…
– W Niemczech średni wiek właściciela samochodu to 51 lat, a średni wiek auta to 10 lat – w Polsce średni wiek samochodu wynosi aż 14,3 roku.
– W grupie wiekowej 60+ kierowcy częściej wybierają auta miejskie i kompaktowe, podczas gdy osoby młodsze chętniej sięgają po SUV-y.
Mercedes Klasy B
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Suzuki to globalny producent motocykli , samochodów, pojazdów ATV i silników pozaburtowych. Konce...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W świecie reklam branży motoryzacyjnej typowymi klientami są młodzi, dynamiczni ludzie po trzydziestce, mieszkający w designerskich domach i otoczeni gronem przyjaciół. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) opublikował najnowsze dane dotyczące floty pojazdów, które dostarczają wyjątkowo interesujących informacji o strukturze wiekowej właścicieli. Na początku 2025 roku w Niemczech zarejestrowanych było ponad 49,3 mln samochodów osobowych (wzrost o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). To absolutny lider w Unii Europejskiej. Za Niemcami plasują się Włochy (40 mln) i Francja (33 mln), a czwarte miejsce zajmuje Polska z wynikiem 27,2 mln aut.
Gościem dzisiejszego podcastu moto.rp.pl jest Michał Dyc, dyrektor sprzedaży w Volkswagen Financial Services, z...
Jak podaje Samar w kwietniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 46 968 samochodów osobowych. To o 5,82 proc. (2 582...
W pierwszym kwartale br. na polskim rynku zarejestrowano ponad 7 tysięcy modeli aut pochodzących z Chin, co stan...
Miejski król zwinności, czyli najnowszy Suzuki Swift, wyróżnia się nie tylko prowadzeniem i niezawodnością, ale...
Polacy coraz bardziej interesują się nowymi autami. Liczba zarejestrowanych samochodów wyniosła w lutym 331 738...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas