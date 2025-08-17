Reklama

Ulubione marki emerytów. Które auta kochają seniorzy

Nowe statystyki ujawniają wiek właścicieli samochodów. Badanie zostało przeprowadzone na największym europejskim rynku motoryzacyjnym, czyli w Niemczech, i dzięki temu widać, które marki cieszą się największą popularnością wśród emerytów.

Publikacja: 17.08.2025 16:14

69 proc. właścicieli Suzuki Splash na rynku niemieckim ma powyżej 60 lat

69 proc. właścicieli Suzuki Splash na rynku niemieckim ma powyżej 60 lat

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

W świecie reklam branży motoryzacyjnej typowymi klientami są młodzi, dynamiczni ludzie po trzydziestce, mieszkający w designerskich domach i otoczeni gronem przyjaciół. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) opublikował najnowsze dane dotyczące floty pojazdów, które dostarczają wyjątkowo interesujących informacji o strukturze wiekowej właścicieli. Na początku 2025 roku w Niemczech zarejestrowanych było ponad 49,3 mln samochodów osobowych (wzrost o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). To absolutny lider w Unii Europejskiej. Za Niemcami plasują się Włochy (40 mln) i Francja (33 mln), a czwarte miejsce zajmuje Polska z wynikiem 27,2 mln aut.

Suzuki Splash

Suzuki Splash

Foto: mat. prasowe

Które auta wybierają seniorzy?

Grupa właścicieli powyżej 60. roku życia jest szczególnie dobrze reprezentowana w niektórych modelach, które stereotypowo kojarzą się z kierowcami w starszym wieku. Statystyki potwierdzają te przypuszczenia. Tak jest w przypadku Opla Merivy, Volkswagena Golfa Plus czy Mercedesa Klasy B – w tym ostatnim aż 77 proc. właścicieli to osoby 60+. Patrząc na marki, dominują producenci japońscy. Liderem jest Suzuki – niemal 51 proc. właścicieli to seniorzy. Szczególnie wyróżnia się model Suzuki Splash, którego 69 proc. właścicieli ma powyżej 60 lat. Wysokim udziałem starszych kierowców mogą pochwalić się też Honda (47 proc.), Mitsubishi (45 proc.) i Nissan (45 proc.).

Czytaj więcej

Zmiany w prawie jazdy. Seniorzy po 65 roku życia i młodzi będą mieli najtrudniej
Prawo
Zmiany w prawie jazdy. Seniorzy po 65 roku życia i młodzi będą mieli najtrudniej
Opel Meriva

Opel Meriva

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

A co z młodymi kierowcami?

Zupełnie inny obraz wyłania się wśród osób do 29. roku życia. Największy udział młodych właścicieli notuje Opel (6,4 proc.), a nieco mniej – Mercedes (4,8 proc.) i Mitsubishi (4,7 proc.). Jednak na tle całej struktury te wartości pokazują, że młodzi kierowcy stanowią zdecydowaną mniejszość wśród właścicieli aut w Niemczech.

Volkswagen Golf Plus

Volkswagen Golf Plus

Foto: mat. prasowe

Ranking marek według udziału właścicieli powyżej 60 lat (Niemcy, 2025):
Suzuki – 50,6 proc.
Subaru – 49,0 proc.
Honda – 47,1 proc.
Mitsubishi – 44,9 proc.
Nissan – 44,8 proc.
Toyota – 43,9 proc.
Dacia – 43,6 proc.
Citroën – 42,9 proc.
Opel – 41,4 proc.
Mercedes – 41,3 proc.

Czy wiesz, że…
– W Niemczech średni wiek właściciela samochodu to 51 lat, a średni wiek auta to 10 lat – w Polsce średni wiek samochodu wynosi aż 14,3 roku.
– W grupie wiekowej 60+ kierowcy częściej wybierają auta miejskie i kompaktowe, podczas gdy osoby młodsze chętniej sięgają po SUV-y.

Mercedes Klasy B

Mercedes Klasy B

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Suzuki jakich nie znacie
Parking
Suzuki jakich nie znacie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Volkswagen Opel Suzuki Mercedes Marki

W świecie reklam branży motoryzacyjnej typowymi klientami są młodzi, dynamiczni ludzie po trzydziestce, mieszkający w designerskich domach i otoczeni gronem przyjaciół. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) opublikował najnowsze dane dotyczące floty pojazdów, które dostarczają wyjątkowo interesujących informacji o strukturze wiekowej właścicieli. Na początku 2025 roku w Niemczech zarejestrowanych było ponad 49,3 mln samochodów osobowych (wzrost o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). To absolutny lider w Unii Europejskiej. Za Niemcami plasują się Włochy (40 mln) i Francja (33 mln), a czwarte miejsce zajmuje Polska z wynikiem 27,2 mln aut.

Reklama
miniaturka - Podcast „Moto rp.pl”: Wszystko o samochodach używanych
Czym jeździć
Podcast „Moto rp.pl”: Wszystko o samochodach używanych
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Rekordowy wzrost rejestracji osiągnęło MG - 247,65 proc.
Czym jeździć
MG rekordzistą wzrostu sprzedaży na polskim rynku. 247 procent robi wrażenie
Średnia cena chińskich modeli z TOP10 wynosi 105 tys. ztoych
Czym jeździć
10 najtańszych chińskich modeli aut na polskim rynku
Japońska niezawodność teraz nawet 12 000 zł taniej. Poznaj promocje na Suzuki Swift
Materiał Partnera
Japońska niezawodność teraz nawet 12 000 zł taniej. Poznaj promocje na Suzuki Swift
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Chińskie marki mają coraz większy udział w rejestracjach nowych modeli aut na polskim rynku
Czym jeździć
Chińskie modele aut zaczynają coraz bardziej rozpychać się na polskim rynku
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie