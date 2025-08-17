W świecie reklam branży motoryzacyjnej typowymi klientami są młodzi, dynamiczni ludzie po trzydziestce, mieszkający w designerskich domach i otoczeni gronem przyjaciół. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) opublikował najnowsze dane dotyczące floty pojazdów, które dostarczają wyjątkowo interesujących informacji o strukturze wiekowej właścicieli. Na początku 2025 roku w Niemczech zarejestrowanych było ponad 49,3 mln samochodów osobowych (wzrost o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). To absolutny lider w Unii Europejskiej. Za Niemcami plasują się Włochy (40 mln) i Francja (33 mln), a czwarte miejsce zajmuje Polska z wynikiem 27,2 mln aut.

Suzuki Splash Foto: mat. prasowe

Które auta wybierają seniorzy?

Grupa właścicieli powyżej 60. roku życia jest szczególnie dobrze reprezentowana w niektórych modelach, które stereotypowo kojarzą się z kierowcami w starszym wieku. Statystyki potwierdzają te przypuszczenia. Tak jest w przypadku Opla Merivy, Volkswagena Golfa Plus czy Mercedesa Klasy B – w tym ostatnim aż 77 proc. właścicieli to osoby 60+. Patrząc na marki, dominują producenci japońscy. Liderem jest Suzuki – niemal 51 proc. właścicieli to seniorzy. Szczególnie wyróżnia się model Suzuki Splash, którego 69 proc. właścicieli ma powyżej 60 lat. Wysokim udziałem starszych kierowców mogą pochwalić się też Honda (47 proc.), Mitsubishi (45 proc.) i Nissan (45 proc.).