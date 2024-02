Czy można w starym stylu odświeżyć samochód? Tak. Przed laty lifting sportowych samochodów oznaczał nowocześniejsze rozwiązania, zwykle atrakcyjniejszy wygląd oraz mocniejszy i bardziej charakterny napęd. Dziś sportowe modele często tracą duszę. Wzorcowym przykładem jest AMG, które w modelu C63 zastąpiło rasowy silnik V8 hybrydą z czterema cylindrami. Pomimo potężnej mocy i lepszych osiągów nikt nie chce takiego AMG, a sprzedawcy mają duży problem. Aston Martin jest spokrewniony z Mercedesem, bo pod jego maską bije serce rodem z AMG, ale na szczęście marka z zacnymi brytyjskimi korzeniami ceni tradycję.

Reklama

Aston Martin Vantage mat. prasowy

Aston Martin Vantage mat. prasowe

Aston Martin Vantage — silnik Mercedesa i 665 KM mocy

Moc silnika 4.0 V8 produkcji Mercedesa rośnie o 150 KM i bez elektryfikacji dochodzi do 665 KM. Zmieniono m.in. wałki rozrządu, zastosowano większe turbosprężarki i poprawiono chłodzenie. Warto zaznaczyć, że konstrukcja AMG to jeden z najlepszych doładowanych silników V8 na świecie. Silnik AMG V8 w Astonie współpracuje ze znakomitą 8-biegową automatyczną skrzynią biegów ZF i napędza tylne koła za pośrednictwem elektronicznie sterowanego mechanizmu różnicowego. Przełożenie główne układu różnicowego zostało skrócone do 3.083:1. Po zmianach Aston Martin Vantage przyspiesza do setki w 3,5 s i zdolny jest rozpędzić się do 325 km/h.