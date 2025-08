Ten model miał swoją oficjalną premierę w listopadzie 2023 r. To auto o miłym wyglądzie. SUV z sylwetką coupe niektórym przypominać będzie Teslę Y czy X, a innym jego detale mogą przywodzić na myśl Porsche Taycana. I dopiero kiedy spojrzymy w dane techniczne, widać, że jest to naprawdę duży samochód. Obła sylwetka nie zdradza, że karoseria ma niemal pięć metrów długości i rozstaw osi ponad 2,9 m. Pozostałe wymiary to szerokość ponad 1,9 m i wysokość 1,7 m. Hyptec HT to samochód o wielkości Audi Q8 e-tron, BMW iX czy Mercedesa EQE SUV. Mówimy więc o naprawdę dużych SUV-ach. W porównaniu do niego Tesla Y jest aż o 25 cm krótsza, to zupełnie inna liga. Zresztą na chińskim rynku Hyptec HT zalicza się do modeli segmentu premium.

GAC Hyptec HT Foto: Jan Guss-Gasiński

I to widać w środku. Kabina wykończona jest nad wyraz starannie. Znakomita skórzana tapicerka nappa, wykończenia z prawdziwego drewna, przytulna alcantara i dzięki podwójnym szybom świetnie wyciszone wnętrze. No i możecie wybierać środek w kilku dostępnych jasnych kolorach, co już na starcie dodaje wnętrzu dodatkowe plusy. Mało tego, w Hyptecu nawet bagażnik nie jest ponuro czarny, a wyłożony (przy jasnej opcji środka) wykładziną o miękkiej tonacji. Zresztą sam bagażnik też jest duży. Pomieści aż 670 litrów, a po rozłożeniu tylnej kanapy zmieści 1802 litry pakunków. Do tego płaska podłoga, proste boczne ściany, schowki po bokach, haczyki np. na siatki, schowki na gadżety. Przemyślano też inne detale, jak podświetlenie bagażnika, które jest po dwóch stronach bocznych ścianek bagażnika. Wiem, to detal, pierdoła, ale w tej formie dostępny jest naprawdę tylko w nielicznych samochodach. Jest jeszcze frunk, czyli przestrzeń bagażowa pod przednią maską o pojemności 55 litrów. O ładowność też nie trzeba się martwić, bo ta wynosi 500 kg.