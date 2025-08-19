Reklama

Mniej opon z Polski. Dębica ogranicza produkcję

Firma Oponiarska Dębica S.A., największy producent opon w Polsce i jeden z filarów przemysłu Podkarpacia, ogłosiła ograniczenie produkcji. Decyzja jest efektem zmniejszenia zamówień od amerykańskiego koncernu Goodyear – większościowego akcjonariusza i kluczowego klienta dębickiego zakładu.

Publikacja: 19.08.2025 00:24

Fabryka opon w Dębicy

Fabryka opon w Dębicy

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Obecnie fabryka zatrudnia około 3 tys. pracowników, co czyni ją jednym z największych pracodawców w regionie. Od momentu przejęcia przez Goodyear w 1995 roku stała się największym zakładem tego koncernu w Europie i jednym z trzech największych na świecie. W Dębicy produkowane są opony marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica i Sava, które trafiają na 59 rynków, a także opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów samochodów.

Czytaj więcej

Znacząca grupa kierowców uważa opony całoroczne i zimowe za równie dobre
Czym jeździć
Czy opony całoroczne mają sens? Europejscy kierowcy dzielą się swoimi opiniami

Spadki i wyzwania

Zgodnie z najnowszym komunikatem, produkcja opon osobowych w Dębicy spadnie o 4,49 proc. – więcej niż prognozowano miesiąc wcześniej. W lipcu zakład informował o przewidywanym spadku o 2,6 proc. w segmencie opon osobowych i 5,67 proc. w segmencie ciężarowym. To drugi w krótkim czasie sygnał świadczący o trudniejszej sytuacji firmy. Dębicki zakład zmaga się także z konsekwencjami pożaru z sierpnia 2023 roku, który strawił część hali produkcyjnej odpowiedzialnej za wytwarzanie opon do aut osobowych. W efekcie zdolności produkcyjne spadły wówczas do zaledwie 55 proc. Choć moce produkcyjne zostały już odbudowane, a pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł poprawę, obecne ograniczenia zamówień od Goodyeara znów stawiają przed zakładem poważne wyzwania.

Globalne problemy Goodyeara

Problemy Dębicy wpisują się w szerszy kontekst trudności amerykańskiego właściciela. Analitycy od miesięcy zwracają uwagę na niepokojące sygnały dotyczące kondycji finansowej Goodyeara. Tym bardziej zaskakuje fakt, że mimo ograniczania zamówień polska spółka w lipcu 2025 roku udzieliła swojemu większościowemu akcjonariuszowi kolejnej pożyczki – tym razem w wysokości 70 mln zł. Łączna wartość pożyczek przekroczyła już 500 mln zł. Mimo obecnych trudności, Dębica wciąż pozostaje jednym z najważniejszych elementów europejskiego przemysłu oponiarskiego. Od początku lat 90. najwięksi producenci zainwestowali w Polsce ponad 8 mld zł, a zakład w Dębicy niezmiennie odgrywa strategiczną rolę w globalnej strategii Goodyeara, który poprzez spółkę w Luksemburgu kontroluje 87,3 proc. jej kapitału zakładowego.

Równolegle z ograniczaniem zamówień, Goodyear w styczniu–maju 2025 r. sfinalizował sprzedaż marki Dunlop japońskiej firmie Sumitomo Rubber Industries – transakcja przyniosła ok. 701 mln dol. Świadczy to o realizacji planu restrukturyzacji „Goodyear Forward”, obejmującego optymalizację portfolio marek i redukcję zadłużenia. Dla zakładu w Dębicy, który produkuje opony Dunlop, może to oznaczać dalsze zmiany strategii produkcji i dystrybucji, choć na razie relacje handlowe są utrzymane dzięki umowom przejściowym.

Reklama
Reklama

Czy wiesz, że…
– Pierwsze opony z dębickiej fabryki zjechały z taśmy w 1939 roku – tuż przed wybuchem II wojny światowej.
– Dębica była jednym z pierwszych polskich zakładów notowanych na warszawskiej giełdzie po transformacji ustrojowej.
– Polska jest dziś jednym z największych producentów opon w Europie – oprócz Dębicy duże fabryki działają m.in. w Olsztynie (Michelin) i Poznaniu (Continental).

Czytaj więcej

BMW X2: Dla tych młodych duchem
Ten pierwszy raz
BMW X2: Dla tych młodych duchem

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Dębica Motoryzacja Opony Goodyear Marki

Obecnie fabryka zatrudnia około 3 tys. pracowników, co czyni ją jednym z największych pracodawców w regionie. Od momentu przejęcia przez Goodyear w 1995 roku stała się największym zakładem tego koncernu w Europie i jednym z trzech największych na świecie. W Dębicy produkowane są opony marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica i Sava, które trafiają na 59 rynków, a także opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów samochodów.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Od 14 do 17 sierpnia 2025 roku na polskich drogach doszło do aż 282 wypadków drogowych
Tu i Teraz
Długi sierpniowy weekend na drogach - tragiczny bilans
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Grupa Stellantis, nowy dyrektor ds. designu europejskich marek grupy Stellantis
Tu i Teraz
Wielki powrót do koncernu. Nowe modele grupy Stellantis będą wyglądały inaczej
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Znowu na autostradzie A4
Tu i Teraz
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Znowu na autostradzie A4
Lamborghini Urus póki co nie doczeka się wersji z napędem elektrycznym
Tu i Teraz
Lamborghini zwleka z elektrycznym Urusem. Hybrydy priorytetem
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Rosyjska firma windykacyjna złożyła wniosek do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego o wszczęcie postępow
Tu i Teraz
Rosyjska firma windykacyjna pozywa Volkswagena. Stawką prawie 175 mln euro
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie