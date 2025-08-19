Obecnie fabryka zatrudnia około 3 tys. pracowników, co czyni ją jednym z największych pracodawców w regionie. Od momentu przejęcia przez Goodyear w 1995 roku stała się największym zakładem tego koncernu w Europie i jednym z trzech największych na świecie. W Dębicy produkowane są opony marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica i Sava, które trafiają na 59 rynków, a także opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów samochodów.

Spadki i wyzwania

Zgodnie z najnowszym komunikatem, produkcja opon osobowych w Dębicy spadnie o 4,49 proc. – więcej niż prognozowano miesiąc wcześniej. W lipcu zakład informował o przewidywanym spadku o 2,6 proc. w segmencie opon osobowych i 5,67 proc. w segmencie ciężarowym. To drugi w krótkim czasie sygnał świadczący o trudniejszej sytuacji firmy. Dębicki zakład zmaga się także z konsekwencjami pożaru z sierpnia 2023 roku, który strawił część hali produkcyjnej odpowiedzialnej za wytwarzanie opon do aut osobowych. W efekcie zdolności produkcyjne spadły wówczas do zaledwie 55 proc. Choć moce produkcyjne zostały już odbudowane, a pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł poprawę, obecne ograniczenia zamówień od Goodyeara znów stawiają przed zakładem poważne wyzwania.

Globalne problemy Goodyeara

Problemy Dębicy wpisują się w szerszy kontekst trudności amerykańskiego właściciela. Analitycy od miesięcy zwracają uwagę na niepokojące sygnały dotyczące kondycji finansowej Goodyeara. Tym bardziej zaskakuje fakt, że mimo ograniczania zamówień polska spółka w lipcu 2025 roku udzieliła swojemu większościowemu akcjonariuszowi kolejnej pożyczki – tym razem w wysokości 70 mln zł. Łączna wartość pożyczek przekroczyła już 500 mln zł. Mimo obecnych trudności, Dębica wciąż pozostaje jednym z najważniejszych elementów europejskiego przemysłu oponiarskiego. Od początku lat 90. najwięksi producenci zainwestowali w Polsce ponad 8 mld zł, a zakład w Dębicy niezmiennie odgrywa strategiczną rolę w globalnej strategii Goodyeara, który poprzez spółkę w Luksemburgu kontroluje 87,3 proc. jej kapitału zakładowego.

Równolegle z ograniczaniem zamówień, Goodyear w styczniu–maju 2025 r. sfinalizował sprzedaż marki Dunlop japońskiej firmie Sumitomo Rubber Industries – transakcja przyniosła ok. 701 mln dol. Świadczy to o realizacji planu restrukturyzacji „Goodyear Forward”, obejmującego optymalizację portfolio marek i redukcję zadłużenia. Dla zakładu w Dębicy, który produkuje opony Dunlop, może to oznaczać dalsze zmiany strategii produkcji i dystrybucji, choć na razie relacje handlowe są utrzymane dzięki umowom przejściowym.