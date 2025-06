Po lewej stronie na kierownicy znajduje się czerwony przycisk „Boost”, który robi to, czego można się spodziewać - zwiększa moc. Kiedy to się przydaje? Nie podczas wyprzedzania, bo i tak w normalnym trybie przemieszczamy się do przodu w tak szybkim tempie i nabieramy takich prędkości, że musimy uważać, żeby nie dać się zaskoczyć i zostawić miejsce na wyhamowanie przed kolejnym, jadącym przed nami autem. Jeśli chodzi o przyspieszenie, to najbardziej odpowiednim słowem jest zaskoczenie. Ten potwór rwie do przodu niczym dragster, to przekracza wyobraźnię 99,9 procent kierowców. Do setki rozpędzamy się w 2,5 sekundy. W sumie to nie odpowiednich słów żeby opisać takie przyspieszenie i nie chodzi tu wyłącznie o przyspieszenie do setki, ale skok prędkości z dowolnego miejsca na skali pomiędzy zero, a ograniczone elektronicznie 250 km/h. To jest jak włączenie prędkości warp, ty mkniesz do przodu, a wszyscy zostają w tyle. Ogromna frajda, która jest jak odpakowanie prezentu w święta, wygrana drużyny której kibicujemy, oglądanie zachodu słońca – nigdy się nie znudzi. Jeśli interesuje was zużycie to przy codziennej eksploatacji bez oszczędzania gazu jest to wyniki około 26/27 kWh/100 km. Podczas spokojnej jazdy w mieście zejdziemy do 21 kWh, a na szybkiej trasie około 25 kwh/100 km. Zasięg to około 300/400 km.

Audi RS e-tron GT Performance Foto: Jan Guss-Gasiński

Audi RS E-Tron GT Performance to wyjątkowa limuzyna. Połączenie dobrego stylu, elegancji, nowoczesności z rewelacyjnymi osiągami, komfortem i dobrą zabawą. Zestawienie, które na polskim rynku motoryzacyjnym w tej formie praktycznie nie istnieje. Ten model ma praktycznie jednego konkurenta – Porsche Taycan Turbo S (952 KM), za którego musimy zapłacić co najmniej 973 tys. zł. Audi RS E-Tron GT Performance kosztuje znacznie mniej – wycenione jest na kwotę 770 220 zł.

Audi RS e-tron GT Performance Foto: Jan Guss-Gasiński

Audi RS e-tron GT Performance Foto: Jan Guss-Gasiński