Energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorze o pojemności 7,4 kWh, który pozwala Arturze przejechać 33 km na samym prądzie. Dzięki temu McLaren może w swojej broszurze podać zużycie paliwa (WLTP) na poziomie 4,8 l/100 km. To, że ta wartość raczej nie zainteresuje ani jednego klienta, to zupełnie inna sprawa. Za to istotne jest to, że Artura jest łatwa w manewrowaniu, znakomicie przykleja się do asfaltu na wejściu i wyjściu z zakrętów. Do tego brzmi nad wyraz dobrze. Nie jest to grzmot McLarena 750S z V8, ale dźwięk hybrydy, tak samo jak dane techniczne, nie rozczarowują (0-100 km/h w 3,0 sekundy, V-max 330 km/h).

McLaren Artura Spider Foto: Jan Guss-Gasiński

Za kierownicą Artury siedzimy bardzo nisko

Ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów można sterować automatycznie lub za pomocą masywnej łopatki zmiany biegów. Dwa przełączniki są połączone, umożliwiając zmianę biegów na wyższe i niższe poprzez pociągnięcie lub pchnięcie zarówno z lewej, jak i prawej strony. Łopatka nie jest sztywno zamocowana do kolumny kierownicy. Idealne rozwiązanie do dynamicznej jazdy na torze wyścigowym. Kierownica pokryta alcantarą – niemal idealna: minimalnie spłaszczona u dołu i pozbawiona przycisków – ma tylko jedno zadanie – precyzyjnie przenieść obrany kierunek jazdy na drogę. I robi to z tak upiornie niesamowitą precyzją, że można uznać ten punkt oceny Artury za celujący. To zasługa m.in. tego, że Artura nadal korzysta z elektrohydraulicznego układu kierowniczego. To, w połączeniu z faktem, że czujemy się, jakbyśmy siedzieli na przedniej osi, tworzy niesamowitą interakcję z tym autem. Jakbyśmy trzymali dwa przednie koła bezpośrednio w dłoniach.

McLaren Artura Spider Foto: Jan Guss-Gasiński

Z fajnych rzeczy w tym aucie – zestaw zegarów połączony jest z kolumną kierownicy i kiedy ją regulujemy, całość porusza się razem. Fotele Clubsport zapewniają doskonałe trzymanie boczne, ale nie są przesadnie ciasne. Artura nie jest bezkompromisowym supersamochodem jak 750S , ale daleko mu też do łagodnego McLarena GTS. To nadal samochód podporządkowujący cały swój charakter walce na torze o dziesiąte części sekundy albo szybkiej jeździe w zakrętach i na prostych. Piękno tej hybrydy plug-in polega na tym, że nie czujesz się tu jak w aucie z hybrydą plug-in. Silnik elektryczny niemal niezauważalnie wspomaga imponujący silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem. Za wersję coupe zapłacimy od około 950 tys. złotych, a za Spider 1,1 mln złotych.

Czy wiesz, że...

- Nazwa „Artura” to połączenie słów „art” i „future”. McLaren chciał tym podkreślić, że ten model łączy rzemiosło (design i inżynierię) z wizją przyszłości – elektryfikacją bez rezygnacji z emocji.

- Artura jest pierwszym McLarenem, który w pełni korzysta z nowej, własnej platformy MCLA stworzonej specjalnie z myślą o napędzie hybrydowym. Wcześniejsze modele McLarena wykorzystywały wspólną architekturę adaptowaną do różnych wersji, a MCLA to fundament zupełnie nowej generacji aut tej marki.

- Akumulator Artury chłodzony jest cieczą i pochodzi z tej samej fabryki, która produkuje pakiety baterii do bolidów F1 i Formuły E. To element łączący świat drogowych supersamochodów McLarena z ich doświadczeniem w motorsporcie.