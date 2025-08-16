Reklama

Lamborghini zwleka z elektrycznym Urusem. Hybrydy priorytetem

Luksusowa włoska marka dołącza do grona producentów, którzy opóźniają premiery nowych modeli elektrycznych. Prezes Lamborghini Stephan Winkelmann potwierdził, że następna generacja Urusa otrzyma napęd typu plug-in hybrid, a wersja w pełni elektryczna pojawi się dopiero około 2035 roku.

Publikacja: 16.08.2025 14:50

Lamborghini Urus póki co nie doczeka się wersji z napędem elektrycznym

Lamborghini Urus póki co nie doczeka się wersji z napędem elektrycznym

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Decyzja ta to sygnał, że transformacja energetyczna w branży motoryzacyjnej napotyka poważne wyzwania. Winkelmann podkreślił, że utrzymanie napędu hybrydowego jest „bardzo ważne” zarówno dla marki, jak i klientów. Dodał też, że klienci będą „bardzo zadowoleni”, że Urus wciąż będzie oferowany z jednostką spalinową. Szef Lamborghini wskazał również na brak stabilności regulacyjnej i wciąż niepewny popyt na auta elektryczne. To powody, które już wcześniej skłoniły markę do przesunięcia debiutu pierwszego elektryka – pierwotnie planowanego na 2028 rok – na 2029 rok.

Lamborghini Urus SE

Lamborghini Urus SE

Foto: mat. prasowe

Mimo ostrożnego podejścia, Lamborghini intensywnie inwestuje w hybrydyzację. Urus SE (2025) korzysta z połączenia podwójnie doładowanego V8 4.0 z jednostką elektryczną, oferując 800 KM i 950 Nm momentu obrotowego. Jeszcze większe emocje budzi flagowy Revuelto – pierwszy V12 HPEV marki – rozwijający 1015 KM, z czego aż 825 KM generuje kultowy silnik V12. Lamborghini realizuje strategię „Direzione Cor Tauri”, ogłoszoną w 2021 roku. Zakładała ona pełną hybrydyzację gamy do końca 2024 roku i zmniejszenie emisji CO₂ o połowę od 2025 roku. Marka przeznaczyła na ten cel 1,8 mld dolarów.

Lamborghini z bardzo dobrymi wynikami finansowymi

Choć konkurenci, tacy jak Ferrari, planują pierwsze modele elektryczne już w 2026 roku, Lamborghini celowo przyjmuje ostrożniejsze tempo. Wyniki finansowe potwierdzają skuteczność tej strategii – w 2024 roku firma osiągnęła rekordowe 3,09 mld euro przychodu (+16,2 proc. rok do roku), a zysk operacyjny wzrósł do 835 mln euro (+15,5 proc.).

Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
– Urus odpowiada za ponad połowę globalnej sprzedaży Lamborghini – to najbardziej dochodowy model w historii marki.
– Lamborghini Revuelto był pierwszym modelem hybrydowym marki sprzedanym w pełni przed premierą – cały pierwszy rok produkcji został wyprzedany w kilka tygodni.
– Strategia „Direzione Cor Tauri” to największy program inwestycyjny w dziejach Lamborghini – 1,8 mld dolarów to więcej niż wszystkie wcześniejsze modernizacje gamy razem wzięte.

Źródło: rp.pl

Lamborghini Marki Lamborghini Urus Lamborghini Revuelto

