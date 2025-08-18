Europejska motoryzacja od lat wyróżnia się designem. Marki takie jak Renault, Citroën, Peugeot, Fiat czy Alfa Romeo (szczególnie ta ostatnia) potrafiły sporo „namieszać” na rynku za sprawą swojej stylistyki. To firmy z bogatymi tradycjami i w ostatnich latach wiele osób z niepokojem obserwowało, co dzieje się z tymi z nich, które znalazły się pod skrzydłami koncernu Stellantis. Teraz jednak mogą mieć powód do uśmiechu – wiele wskazuje na to, że w grupie pojawi się powiew świeżego powietrza. Wszystko za sprawą zmiany na stanowisku dyrektora ds. designu europejskich marek. Obejmie je Gilles Vidal. Będzie odpowiadał za spójność języka stylistycznego oraz kierunek projektowania takich marek jak Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Lancia i Alfa Romeo. Zastąpi na tym stanowisku Jean-Pierre’a Ploué, który odchodzi z firmy.

Druga generacja Peugeota 3008 z 2016 roku Foto: mat. prasowe

Vidal to uznany francuski projektant, którego kariera rozpoczęła się w Citroënie w 1996 r. W 2010 r. dołączył do PSA, gdzie nadał Peugeotowi nowoczesny i dynamiczny wizerunek. To on stoi za takimi modelami jak 208, 2008 czy 508, które zdobyły liczne nagrody. W 2020 r. przeszedł do Renault, gdzie przez ostatnie pięć lat nadzorował projekty najnowszych modeli marki. Powrót do Stellantis oznacza dla Vidala ponowne połączenie z markami, które zna od lat. Jak sam podkreśla, w świecie, gdzie design i technologia muszą iść w parze, czekające go wyzwania są ekscytujące. Jego zadaniem będzie nie tylko nadzór nad zespołami projektowymi, ale także wytyczanie kierunku rozwoju stylistyki – od małych aut miejskich po lekkie pojazdy użytkowe.

