Grupa Stellantis, nowy dyrektor ds. designu europejskich marek grupy Stellantis
Foto: mat. prasowe
Europejska motoryzacja od lat wyróżnia się designem. Marki takie jak Renault, Citroën, Peugeot, Fiat czy Alfa Romeo (szczególnie ta ostatnia) potrafiły sporo „namieszać” na rynku za sprawą swojej stylistyki. To firmy z bogatymi tradycjami i w ostatnich latach wiele osób z niepokojem obserwowało, co dzieje się z tymi z nich, które znalazły się pod skrzydłami koncernu Stellantis. Teraz jednak mogą mieć powód do uśmiechu – wiele wskazuje na to, że w grupie pojawi się powiew świeżego powietrza. Wszystko za sprawą zmiany na stanowisku dyrektora ds. designu europejskich marek. Obejmie je Gilles Vidal. Będzie odpowiadał za spójność języka stylistycznego oraz kierunek projektowania takich marek jak Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Lancia i Alfa Romeo. Zastąpi na tym stanowisku Jean-Pierre’a Ploué, który odchodzi z firmy.
Druga generacja Peugeota 3008 z 2016 roku
Foto: mat. prasowe
Vidal to uznany francuski projektant, którego kariera rozpoczęła się w Citroënie w 1996 r. W 2010 r. dołączył do PSA, gdzie nadał Peugeotowi nowoczesny i dynamiczny wizerunek. To on stoi za takimi modelami jak 208, 2008 czy 508, które zdobyły liczne nagrody. W 2020 r. przeszedł do Renault, gdzie przez ostatnie pięć lat nadzorował projekty najnowszych modeli marki. Powrót do Stellantis oznacza dla Vidala ponowne połączenie z markami, które zna od lat. Jak sam podkreśla, w świecie, gdzie design i technologia muszą iść w parze, czekające go wyzwania są ekscytujące. Jego zadaniem będzie nie tylko nadzór nad zespołami projektowymi, ale także wytyczanie kierunku rozwoju stylistyki – od małych aut miejskich po lekkie pojazdy użytkowe.
Druga generacja Peugeota 208 z 2019 roku
Foto: mat. prasowe
Decyzja o powierzeniu mu tej roli może mieć istotny wpływ na przyszłość koncernu. W czasach, gdy wygląd samochodu odgrywa niemal tak dużą rolę jak osiągi czy ekologiczne rozwiązania, spójny i atrakcyjny design może przesądzić o sukcesie rynkowym Stellantis w Europie – zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji z Chin. Auta z Państwa Środka wyglądają coraz lepiej, a tamtejsze firmy korzystają z usług uznanych europejskich designerów. Jak widać, niektórzy nadal pozostają na Starym Kontynencie.
Renault 5 E-Tech
Foto: mat. prasowe
TOP 5 modeli Gillesa Vidala
Peugeot 3008 (II generacja, 2016). SUV, który całkowicie zmienił postrzeganie Peugeota. Wyróżniał się odważnym designem, wysokiej jakości wnętrzem i futurystycznym kokpitem. Otrzymał tytuł Car of the Year 2017.
Peugeot 208 (II generacja, 2019). Jeden z najładniejszych i najlepiej sprzedających się hatchbacków segmentu B w Europie. Oferowany również w wersji elektrycznej (e-208). Zdobył tytuł Car of the Year 2020.
Renault 5 E-Tech (2024). Powrót ikony lat 70. w nowoczesnym, elektrycznym wydaniu. Retro-stylistyka połączona z nową technologią – projekt mocno komentowany w Europie. Ten model może stać się symbolem nowej strategii Renault w segmencie aut elektrycznych.
Peugeot 508 (II generacja, 2018). Limuzyna i liftback o dynamicznej, niemal coupé-linii. Styl wyraźnie odróżniał się od konkurencji, z agresywnym przodem i designerskim wnętrzem. Vidal nadał francuskiej marce aspiracji premium, wyciągając Peugeota z szufladki „samochód dla flot”.
Renault Rafale (2023). Flagowy SUV-coupé, który pokazuje nowy język designu Renault. Projekt inspirowany lotnictwem, z dużym naciskiem na nowoczesne detale i proporcje.
Druga generacja Peugeota 508 z 2018 roku
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– Gilles Vidal jest też autorem wnętrz Peugeotów, które jako jedne z pierwszych wprowadziły koncepcję „i-Cockpit” z małą kierownicą i wysoko umieszczonym zestawem zegarów.
– Stellantis to obecnie czwarty największy koncern motoryzacyjny na świecie – powstał w 2021 roku z połączenia FCA i PSA.
Renault Rafale
Foto: mat. prasowe
