Bryła auta została zaprojektowana według klasycznych zasad proporcji. Dolna część nadwozia w ciemnym kolorze optycznie obniża sylwetkę, a jaśniejsza górna linia nadaje jej lekkości. Starannie opracowane wloty powietrza kierują strumień do chłodnic, spojler typu „ducktail” poprawia stabilność, a dyfuzor zwiększa docisk i efektywność aerodynamiczną. Kabina to pokaz rzemiosła: fotele wykonano na indywidualne zamówienie, z nietypowym układem skórzanych łat. Na drzwiach i oparciach znalazły się haftowane wizerunki konia, a lewarek zmiany biegów powstał z jednego bloku aluminium z wstawką ze szkła, kryjącą miniaturową rzeźbę. Materiały są równie wyjątkowe – paryskie tkaniny w kratę, zielony karbon, frezowane aluminium. Szklany dach powiększa optycznie wnętrze, a centralny tunel płynnie przechodzi z zewnątrz do kabiny, podkreślając spójność projektu.

Bugatti Brouillard Foto: mat. prasowe

Powstał w jednym egzemplarzu i kosztował około 100 mln zł.

Brouillard powstał dla prywatnego, choć anonimowego kolekcjonera, który poza samochodami Bugatti kolekcjonuje także meble Carlo Bugattiego i rzeźby Rembrandta Bugattiego. Koszt projektu szacuje się na ok. 100 mln zł – obejmuje on nie tylko podwozie stanowiące podstawę auta, ale też ręcznie wykonaną karoserię, indywidualny projekt wnętrza i setki godzin pracy mistrzów rzemiosła. Unikalny design, nieprawdopodobna moc i astronomiczna cena czynią z Brouillarda nie tylko hipersamochód, ale również dzieło sztuki, które już w momencie premiery stało się jednym z najcenniejszych klasyków. Bugatti zapowiada, że Programme Solitaire będzie powtarzany maksymalnie dwa razy w roku. Każdy kolejny model będzie równie pożądany. Jeśli jakiemuś multimilionerowi spodoba się Brouillard, nie będzie mógł go kupić – to już zamknięta historia. Ale zawsze może zamówić coś dopasowanego do swojego gustu. To nic innego jak garnitur szyty na miarę – tylko że z karbonu, skóry i aluminium. I w cenie, która nawet w świecie luksusu robi wrażenie.

Czy wiesz, że…

– Ettore Bugatti był tak przywiązany do swojego konia Brouillarda, że często wspominał go jako „najbardziej eleganckiego członka rodziny”.

– Najdroższym klasykiem Bugatti sprzedanym na aukcji był Type 57 SC Atlantic – jeden z czterech wyprodukowanych egzemplarzy osiągnął cenę ponad 30 mln dol..

– W latach 30. Bugatti budowało również luksusowe wagony kolejowe – ich prędkość maksymalna przekraczała 170 km/h, co było rekordem tamtej epoki.