Samochodowa inwigilacja. Auta będą słuchały również, co dzieje się na zewnątrz

W przyszłości samochody Hyundaia na dźwięk krzyku zawiadomią policję. Inwigilacja to w motoryzacji proces nieunikniony. Już dziś auta nas słuchają, sprawdzają prędkość z jaką podróżujemy, analizują nasze trasy i automatycznie alarmują policję, jeśli dojdzie do wypadku. W przyszłości będą słuchały również, co dzieje się na zewnątrz.