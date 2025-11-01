Reklama

Kia bije rekord Guinnessa. Żaden elektryczny van nie przejechał tylu kilometrów

Dostawcza Kia PV5 ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii elektrycznych lekkich samochodów użytkowych (eLCV). Nowy model dostawczaka pokonał 693,38 km na jednym ładowaniu, przewożąc maksymalne dopuszczalne obciążenie.

Publikacja: 01.11.2025 12:09

Elektryczna Kia PV5 ustanowiła rekord Guinnessa

Elektryczna Kia PV5 ustanowiła rekord Guinnessa

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie osiągnięcie umożliwiło modelowi Kia PV5 zapisanie się w księdze rekordów Guinnessa?
  • Jakie znaczenie ma nowy rekord Kia dla branży pojazdów elektrycznych?
  • Co umożliwia modularna koncepcja „building block” w projektowaniu Kia PV5?

Kia przeszła do historii, ustanawiając nowy punkt odniesienia w zakresie zasięgu dostawczych samochodów elektrycznych. Dostawcza Kia PV5 – pierwsze elektryczne lekkie auto użytkowe (eLCV) marki i początek nowej gamy aut na platformie Beyond Vehicle (PBV) – oficjalnie pobiła rekord Guinnessa, uzyskując tytuł: „Najdłuższy dystans pokonany na jednym ładowaniu przez elektrycznego vana, przewożącego maksymalne dopuszczalne obciążenie”. Załadowany 665 kg ładunku, dostawczy PV5 w wersji Long Range z akumulatorem o pojemności 71,2 kWh, przejechał 693,38 km na jednym ładowaniu. Rekordowa jazda odbyła się w warunkach drogowych, na publicznych trasach na północ od Frankfurtu w Niemczech. - Mimo że Kia dopiero wchodzi na rynek pojazdów użytkowych, ten rekord stanowi dowód na wszechstronność i innowacyjność naszego pierwszego auta typu PBV. Pokazuje też, że jesteśmy poważnym graczem. Fakt, że znaczna część naszych przyszłych klientów będzie mogła pracować niemal dwa pełne dni na jednym ładowaniu, wiele mówi o realnych możliwościach PV5. Model ten łączy w sobie wydajność, wszechstronność i zaawansowaną łączność – mówi Marc Hedrich, prezes i dyrektor generalny Kia Europe.

Czytaj więcej

Nowa Kia EV4: Kompakt, który może namieszać w segmencie elektryków
Ten pierwszy raz
Nowa Kia EV4: Kompakt, który może namieszać w segmencie elektryków

Trasę bicia rekordu zaplanowano tak, aby odzwierciedlała codzienne realia pracy w branży dostawczej i logistycznej. Na pętli miejskiej i podmiejskiej o długości  58,2 km dostawcze PV5 zatrzymywało się na światłach oraz pokonywało skrzyżowania, ronda i uczestniczyło w typowym ruchu miejskim. Rekord ustanowiono w warunkach drogowych, jakie kierowcy napotykają każdego dnia. Dodatkowo, w czasie przejazdu 12 okrążeń trasy z pełnym ładunkiem, samochód wielokrotnie pokonywał przewyższenie wynoszące około 370 m. Zatrzymał się bez prądu pod koniec dwunastej pętli. Wewnętrzne testy wykazały, że 100 kg ładunku zmniejsza zasięg jedynie o ok. 1,5 proc. Próba ustanowienia rekordu była drobiazgowo przygotowana. Proces załadunku oraz zgodność z dopuszczalną masą nadzorowali inspektorzy z TÜV Hessen i buck Vermessung. Przejazd był stale monitorowany za pomocą sygnału GPS i kamer wewnątrz kabiny. Przed startem akumulator PV5 został naładowany na 100 proc., a port ładowania i przestrzeń ładunkowa zostały zaplombowane aż do zakończenia podróży, która trwała 22 godziny i 30 minut.

Kia PV5 podczas bicia rekordu Guinnessa

Kia PV5 podczas bicia rekordu Guinnessa

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

PV5 to pierwsza dostawcza Kia z napędem elektrycznym

Jako pierwszy model z rodziny PBV, Kia PV5 została skonstruowana na platformie nazwanej E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) i zaprojektowana według modularnej koncepcji „building block”. Oznacza to, że np. Kia PV5 jest zaprojektowana z wymiennych modułów, które można łączyć w różnych konfiguracjach. Ta wszechstronność umożliwia tworzenie wielu typów nadwozia na jednej platformie np. dostawczej, osobowej, podwozia z kabiną czy brygadówki, samochodu do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy kampera. Wersja dostawcza PV5 oferuje do 4,4 m3 przestrzeni ładunkowej oraz ładowność do 790 kg. Klienci mogą wybierać spośród kilku opcji akumulatorów – 51,5 kWh, 71,2 kWh oraz dostępnej już wkrótce wersji z baterią o pojemności 43,3 kWh.

Czytaj więcej

Po modernizacji Kia Sportage zyskała bardziej dojrzały i spójny wizerunek z najnowszymi modelami kor
Ten pierwszy raz
Kia Sportage: Wielki efekt małych zmian

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kia elektryczne samochody dostawcze Marki Kia PV5

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie osiągnięcie umożliwiło modelowi Kia PV5 zapisanie się w księdze rekordów Guinnessa?
  • Jakie znaczenie ma nowy rekord Kia dla branży pojazdów elektrycznych?
  • Co umożliwia modularna koncepcja „building block” w projektowaniu Kia PV5?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Kia przeszła do historii, ustanawiając nowy punkt odniesienia w zakresie zasięgu dostawczych samochodów elektrycznych. Dostawcza Kia PV5 – pierwsze elektryczne lekkie auto użytkowe (eLCV) marki i początek nowej gamy aut na platformie Beyond Vehicle (PBV) – oficjalnie pobiła rekord Guinnessa, uzyskując tytuł: „Najdłuższy dystans pokonany na jednym ładowaniu przez elektrycznego vana, przewożącego maksymalne dopuszczalne obciążenie”. Załadowany 665 kg ładunku, dostawczy PV5 w wersji Long Range z akumulatorem o pojemności 71,2 kWh, przejechał 693,38 km na jednym ładowaniu. Rekordowa jazda odbyła się w warunkach drogowych, na publicznych trasach na północ od Frankfurtu w Niemczech. - Mimo że Kia dopiero wchodzi na rynek pojazdów użytkowych, ten rekord stanowi dowód na wszechstronność i innowacyjność naszego pierwszego auta typu PBV. Pokazuje też, że jesteśmy poważnym graczem. Fakt, że znaczna część naszych przyszłych klientów będzie mogła pracować niemal dwa pełne dni na jednym ładowaniu, wiele mówi o realnych możliwościach PV5. Model ten łączy w sobie wydajność, wszechstronność i zaawansowaną łączność – mówi Marc Hedrich, prezes i dyrektor generalny Kia Europe.

Reklama
Toyota chce od 2027 roku oferować baterie ze stałym elektrolitem
Na prąd
Nowe baterie Toyoty mogą zmienić na zawsze rynek aut elektrycznych
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
GM wraca do silników spalinowych
Na prąd
General Motors niespodziewanie koryguje kurs. Priorytetem znów silniki spalinowe
Pomimo wcześniejszych rozważań, elektryki z Chin i innych krajów będą mogły korzystać z pełnego wspa
Na prąd
Elektryki z Chin jednak z dopłatą. Rząd zmienia zasady programu „NaszEauto”
BMW zebrało ponad 3000 zamówień na iX3 w samych Niemczech
Na prąd
Nowy BMW iX3 rozchodzi się jak świeże bułeczki. Kto nie zamówi teraz, poczeka do 2027 r.
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Norwegia wyciąga wtyczkę i kończy z dopłatami do elektryków
Na prąd
Koniec przywilejów dla elektryków. Norwegia mówi „dość” dotacjom
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie