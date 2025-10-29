Aktualizacja: 29.10.2025 15:29 Publikacja: 29.10.2025 11:08
Lexus LS Concept to van z sześcioma kołami, salonowym wnętrzem i filozofią, którą sam producent określa jako „Luxury Space”
Foto: mat. prasowe
To jeden z najbardziej ekstrawaganckich projektów w historii Lexusa. LS Concept wygląda jak połączenie futurystycznego vana, salonu pierwszej klasy i kapsuły czasu. Z przodu przypomina elektryczną interpretację klasycznej limuzyny LS, z tyłu – mobilny pokój VIP. Cztery tylne koła mają zapewniać nie tylko lepszy komfort, ale też więcej miejsca w kabinie i bagażniku. Drzwi otwierają się szeroko jak w hangarze lotniczym, wnętrze wypełniają matowe tkaniny, drewno i – zgodnie z tradycją japońskiego rzemiosła – bambusowe rolety.
Lexus LS Concept
Foto: mat. prasowe
Wnętrze przypomina raczej luksusowy salon niż auto. Fotele można obracać naprzeciw siebie, powietrze filtrują aromaty, a oświetlenie imituje naturalny rytm dnia. Kierowca? Jest, ale jego rola wydaje się drugoplanowa. Lexus mówi o „człowieku za kierownicą”, nie o autonomicznym trybie – choć to akurat bardziej kwestia realiów technicznych niż filozofii.
Czytaj więcej
Lexus wprowadza nowego gracza do segmentu premium, który może sporo namieszać. Ósma generacja Lex...
Dlaczego Lexus poszedł w tę stronę? Bo tradycyjna limuzyna przestaje mieć sens. Sam producent przyznaje, że „sedany luksusowe przegrywają z SUV-ami”, a rynek dużych vanów premium dynamicznie rośnie – szczególnie w Azji. W Chinach luksusowe minivany stały się nowym statusem – symbolem sukcesu i prywatnej przestrzeni w zatłoczonych metropoliach. Tam Lexus LS Concept może mieć przyszłość. Z zewnątrz auto zaskakuje detalami – oświetlenie w formie cienkich, pionowych listew LED przypomina reinterpretację słynnego „spindle grill”. Płaski dach z panoramicznymi szybami i mocno pochylona szyba czołowa nadają mu dynamiczny profil, choć to wciąż pojazd mający raczej wozić niż prowadzić.
Lexus LS Concept
Foto: mat. prasowe
Na stoisku Lexusa pojawił się też LS Micro EV Concept (zdjęcia na samym dole galerii) – maleńka kapsuła jednoosobowa, która wygląda jak futurystyczny BMW Isetta. Drzwi otwierają się do przodu wraz z szybą, a wnętrze przypomina luksusową kabinę klasy biznes. To raczej żart stylistyczny niż zapowiedź produkcji – pokazuje jednak, że Lexus coraz śmielej myśli o miejskiej mobilności premium i o świecie, w którym „komfort” może mieć rozmiar hulajnogi.
Na razie LS Concept to projekt czysto designerski, bez udziału inżynierów. Lexus nie ma dziś platformy, która mogłaby obsłużyć sześciokołowy elektryczny van. Ale to nie jest problem – bo w tym właśnie tkwi sens konceptów: prowokować i inspirować. Pokazać, że luksus jutra nie musi oznaczać kolejnej limuzyny z długim rozstawem osi, lecz może być przestrzenią, w której technologia i tradycja spotykają się w nowej formie.
Czy wiesz, że…
- Pierwszy Lexus LS 400 z 1989 r. był efektem sześciu lat pracy i kosztował koncern Toyoty miliard dolarów – więcej niż cały program badawczy niektórych marek premium.
- Lexus przez lata testował koncepcję „sześciu kół” w projektach terenowych i sportowych, ale nigdy nie pokazał jej publicznie – aż do dziś.
- W japońskiej kulturze liczba sześć symbolizuje harmonię i równowagę – dlatego projektanci Lexusa uznali, że idealnie pasuje do „symetrycznego” pojazdu przyszłości.
Lexus LS Concept
Foto: mat. prasowe
Lexus LS Concept
Foto: mat. prasowe
Lexus LS Concept
Foto: mat. prasowe
Lexus LS Concept
Foto: mat. prasowe
Lexus LS Micro Concept
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Każda rewolucja ma swój początek. Oto 10 innowacji, które przyszły na świat zbyt wcześnie – ale b...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To jeden z najbardziej ekstrawaganckich projektów w historii Lexusa. LS Concept wygląda jak połączenie futurystycznego vana, salonu pierwszej klasy i kapsuły czasu. Z przodu przypomina elektryczną interpretację klasycznej limuzyny LS, z tyłu – mobilny pokój VIP. Cztery tylne koła mają zapewniać nie tylko lepszy komfort, ale też więcej miejsca w kabinie i bagażniku. Drzwi otwierają się szeroko jak w hangarze lotniczym, wnętrze wypełniają matowe tkaniny, drewno i – zgodnie z tradycją japońskiego rzemiosła – bambusowe rolety.
Toyota otwiera nowy rozdział w historii luksusu. Na Japan Mobility Show 2025 marka zaprezentowała Century Concep...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Mercedes w wyjątkowy sposób połączył przeszłość z przyszłością. Zbudował designerski eksperyment, który wygląda...
Według doniesień medialnych Toyota zaprezentuje nowego Hiluxa już w listopadzie tego roku. Dziewiąta generacja n...
Nowy projekt Škody przypomina o jednym z najbardziej kultowych modeli z Czech – sportowym coupé 110 R. Auto, któ...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Volkswagen zaprezentował model ID. Cross Concept, kompaktowego crossovera, który ma otworzyć nowy rozdział w his...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas