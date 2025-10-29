Reklama

Mercedes pod presją: Zysk spadł o połowę. Chiny i cła uderzają w giganta

Mercedes przeżywa najtrudniejszy okres od lat. W trzecim kwartale 2025 roku zysk niemieckiego producenta luksusowych samochodów spadł o blisko jedną trzecią, a w ujęciu rocznym – aż o połowę. Przyczyną są m.in. spadająca sprzedaż w Chinach, wysokie cła w USA i kosztowny program redukcji zatrudnienia.

Publikacja: 29.10.2025 15:55

Szef Mercedesa Ola Källenius uspokaja, że mimo spadków „wyniki są zgodne z prognozami na cały rok”

Szef Mercedesa Ola Källenius uspokaja, że mimo spadków „wyniki są zgodne z prognozami na cały rok”

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na drastyczny spadek zysku Mercedesa w 2025 roku?
  • W jaki sposób program „Next Level Performance” ma zmniejszyć koszty operacyjne firmy do 2027 roku?
  • Jakie konsekwencje dla sprzedaży Mercedes-Benz mają trudności na rynkach chińskim, amerykańskim i europejskim?

Od lipca do września Mercedes osiągnął zysk netto na poziomie 1,19 miliarda euro – o 31 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku wynik netto skurczył się z 7,8 do 3,9 miliarda euro, czyli o ponad 50 proc. Obroty grupy spadły o 8 proc. do 98,5 miliarda euro. Największy wpływ na wyniki miały jednorazowe koszty i pogarszająca się koniunktura. Mercedes przeznaczył aż 876 mln euro na odprawy w ramach programu oszczędnościowego „Next Level Performance”, który ma obniżyć koszty stałe i produkcyjne o 10 proc. do 2027 r. Całkowite obciążenia w trzecim kwartale sięgnęły 1,4 mld euro.

Zysk operacyjny w dół o 70 proc.

Zysk operacyjny (EBIT) – czyli to, co Mercedes zarabia na swojej podstawowej działalności – spadł o 70 proc. do 750 mln euro. Po wyłączeniu kosztów nadzwyczajnych, wynik operacyjny wyniósł 2,1 mld euro, czyli o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Prezes Ola Källenius uspokaja, że mimo spadków „wyniki są zgodne z prognozami na cały rok”, ale potwierdził oczekiwany spadek sprzedaży, przychodów i zysków przed opodatkowaniem. Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 525 300 samochodów osobowych i vanów – o 12 proc. mniej niż przed rokiem. Od początku roku koncern dostarczył 1,6 mln pojazdów, co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dla porównania, w 2024 r. Mercedes sprzedał 2,4 mln aut, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

Mercedes wraca do odwagi w projektowaniu grilla i detali świetlnych, które – zwłaszcza w nocy – zami
Premiery
SUV przeznaczenia. Najważniejszy model Mercedesa w zupełnie nowym wydaniu

Słabe Chiny, ryzykowna Ameryka, trudna Europa

Największym problemem pozostają Chiny, które jeszcze niedawno były kluczowym rynkiem wzrostu dla marki z gwiazdą. Dziś to właśnie tam Mercedes i inni niemieccy producenci – szczególnie w segmencie premium – przegrywają z rodzimimi markami BEV, takimi jak BYD, NIO czy Zeekr. W Stanach Zjednoczonych sytuację pogarszają rosnące cła na import samochodów. Po podniesieniu ich do 15 proc., a chwilowo nawet 27,5 proc., spadła rentowność sprzedaży. Co prawda Mercedes zdołał zwiększyć dostawy przed wejściem nowych stawek, ale to tylko krótkotrwały efekt. W Europie sprzedaż ogranicza spowolnienie gospodarcze i rosnące ryzyko zakłóceń łańcuchów dostaw. Branża z niepokojem obserwuje spór handlowy między UE a Chinami, który może odciąć europejskie koncerny od kluczowych komponentów, w tym półprzewodników produkowanych przez firmę Nexperia.

Reklama
Reklama

Restrukturyzacja i nowa ofensywa modelowa

Aby poprawić rentowność, Mercedes planuje w najbliższych latach radykalne cięcia kosztów i reorganizację struktury zatrudnienia. Program dobrowolnych odejść objął 40 tys. pracowników w Niemczech, głównie z biur i działów wsparcia. Jednocześnie koncern zapowiada nową ofensywę modelową, która ma poprawić wyniki w segmencie elektrycznym – rozpoczętą premierą nowego CLA i GLC w wersjach EV. Marża operacyjna w kluczowym dziale samochodów osobowych utrzymała się na poziomie 4,8 proc., co – mimo spadku wolumenów – mieści się w dolnym zakresie założeń (4–6 proc.).

Czy wiesz, że…
- Mercedes-Benz odnotował najniższy kwartalny zysk operacyjny od czasów pandemii.
- Program „Next Level Performance” zakłada redukcję kosztów o ok. 5 mld euro do 2027 r..
- Sprzedaż Mercedesów w Chinach spadła o ponad 20 proc. w segmencie luksusowym, głównie przez konkurencję lokalnych marek EV.
- Od 2019 roku zysk netto koncernu skurczył się o ponad 60 proc., mimo rekordowych cen jednostkowych pojazdów.

Czytaj więcej

Mercedes Vision Iconic Concept - Art déco spotyka się z futuryzmem - nowy
Samochód Jutra
Niesamowita wizja Mercedesa przyszłość. Grill z Adenauera, wnętrze z filmu SF

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mercedes Marki wyniki finansowe

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na drastyczny spadek zysku Mercedesa w 2025 roku?
  • W jaki sposób program „Next Level Performance” ma zmniejszyć koszty operacyjne firmy do 2027 roku?
  • Jakie konsekwencje dla sprzedaży Mercedes-Benz mają trudności na rynkach chińskim, amerykańskim i europejskim?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Od lipca do września Mercedes osiągnął zysk netto na poziomie 1,19 miliarda euro – o 31 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku wynik netto skurczył się z 7,8 do 3,9 miliarda euro, czyli o ponad 50 proc. Obroty grupy spadły o 8 proc. do 98,5 miliarda euro. Największy wpływ na wyniki miały jednorazowe koszty i pogarszająca się koniunktura. Mercedes przeznaczył aż 876 mln euro na odprawy w ramach programu oszczędnościowego „Next Level Performance”, który ma obniżyć koszty stałe i produkcyjne o 10 proc. do 2027 r. Całkowite obciążenia w trzecim kwartale sięgnęły 1,4 mld euro.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
Reklama
Porsche w kryzysie - rentowność marki stopniała niemal do zera
Producenci
Porsche notuje największy spadek zysków w historii. Marka znów walczy o przetrwanie
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Carlos Tavares nie pierwszy raz szokuje świat motoryzacji. W jego książce „Un pilote dans la tempête
Producenci
Były szef Stellantisa ostrzega: koncern może się rozpaść, jeśli nie odzyska równowagi
Mate Rimac chce w pełni przejąć kontrolę nad Bugatti
Producenci
Rimac chce przejąć Bugatti. Chorwaci negocjują miliardową transakcję z Porsche
Fabryka w Tychach w październiku musi zatrzymać linie produkcyjne na 8 dni
Producenci
Europa ma za dużo fabryk aut. Chińska ekspansja pogłębia kryzys
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Cztery kluczowe rody — Porsche–Piëch, Quandt, Agnelli, Peugeot — kontrolują rynek motoryzacyjny w Eu
Producenci
Te cztery rodziny rządzą motoryzacją w Europie
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie