Chery zaprezentował 4-cylindrowy silnik benzynowy, który osiąga rekordową sprawność cieplną na poziomie 48 proc.
Dla porównania, najlepsze współczesne jednostki benzynowe – jak 3-cylindrowy silnik Nissana ZR15DDTe – osiągają około 42 proc. sprawności cieplnej. Każdy dodatkowy punkt procentowy przekłada się na około 2,5 proc. niższe zużycie paliwa i emisję CO2, a więc postęp z pozoru niewielki, ale o ogromnym znaczeniu w realnym świecie. Jeśli dane Chery się potwierdzą, ich nowa konstrukcja może dorównać najbardziej efektywnym silnikom wysokoprężnym, i to przy zachowaniu kultury pracy jednostki benzynowej.
Jak udało się tego dokonać? Chery zastosowało kilka technologicznych sztuczek, które jeszcze kilka lat temu brzmiałyby jak fantastyka naukowa. Najważniejsza z nich to ekstremalnie wysokie sprężanie – aż 26:1, typowe raczej dla diesli niż benzynowych jednostek. Tak duży stopień sprężania oznacza, że mieszanka paliwowo-powietrzna osiąga znacznie wyższą temperaturę i ciśnienie, dzięki czemu spala się pełniej i z większą efektywnością. Konstruktorzy musieli jednak znaleźć sposób, by silnik przy tak ogromnym ciśnieniu nie uległ samozapłonowi. Z pomocą przyszły zaawansowane materiały i precyzyjne sterowanie procesem spalania, które pozwalają zachować stabilność pracy. Na zdjęciach silnika widać klasyczne świece zapłonowe, choć eksperci spekulują, że mogą to być także świece żarowe wspomagające zapłon przy zimnym rozruchu – rozwiązanie łączące cechy benzyniaka i diesla.
Inżynierowie Chery opracowali również zupełnie nowy układ napędowy tłoków, tzw. „hyperboliczny potrójny mechanizm sprzęgający” (hyperbolic triple-link mechanism). W tradycyjnym silniku ruch tłoka na boki powoduje tarcie i straty energii na ściankach cylindra. Nowy system Chery dodaje dodatkowe dźwignie i przeguby, które prowadzą tłok bardziej liniowo, redukując opory, hałas i zużycie elementów. Efekt? Silnik pracuje płynniej, ciszej i efektywniej. Dodatkowo zastosowano intensywną recyrkulację spalin (EGR) z rekordowo wysokim współczynnikiem 35 proc. Dzięki temu obniżono temperaturę spalania, zmniejszono emisję tlenków azotu i poprawiono stabilność procesu zapłonu. Pomagają też nowoczesne powłoki termoizolacyjne w komorze spalania, które zatrzymują ciepło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – w cylindrze, a nie w chłodnicy. Całość pracuje w zoptymalizowanym cyklu Millera, znanym z hybryd i nowoczesnych jednostek Mazdy, co oznacza dłuższą fazę rozprężania i mniejsze straty energii. To jedno z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań, jakie można dziś zastosować w silniku spalinowym.
Nowa jednostka to nie eksperymentalna ciekawostka, lecz rozwinięcie już istniejącego silnika 1.5 TDGI, który napędza m.in. SUV-y Omoda 5 i Jaecoo 7 Super Hybrid. Ten silnik już teraz osiąga imponującą sprawność 44,5 proc., a więc nowy rekord 48 proc. wydaje się w zasięgu seryjnej produkcji. Chery podkreśla, że motor został opracowany z myślą o hybrydach plug-in, gdzie wysoka efektywność jednostki spalinowej ma kluczowe znaczenie dla zużycia paliwa i emisji CO2. W praktyce może to oznaczać zużycie paliwa poniżej 4 l/100 km w dużym SUV-ie – wynik, o którym jeszcze niedawno marzyli tylko Japończycy.
Nowy silnik Chery może trafić do modeli z napędem plug-in
Osiągnięcie Chery to nie tylko technologiczna ciekawostka, lecz także sygnał strategiczny. Podczas gdy zachodni producenci coraz szybciej odchodzą od rozwoju silników benzynowych, chińskie koncerny inwestują w nie z nową energią. Widzimy to nie tylko u Chery, ale też u Geely, BYD czy Great Wall, które rozwijają własne hybrydowe napędy o zadziwiająco wysokiej sprawności. – Przyszłość napędów nie będzie zero-jedynkowa. Oprócz samochodów elektrycznych kluczową rolę odegrają zaawansowane hybrydy z nowoczesnymi silnikami benzynowymi – wydajnymi, czystymi i trwałymi – powiedział podczas prezentacji szef działu rozwoju Chery Powertrain. Jeśli nowy silnik rzeczywiście trafi do produkcji seryjnej, może stać się najbardziej efektywną jednostką benzynową świata. I choć jego nazwa nie brzmi jeszcze tak głośno jak „Skyactiv-X” Mazdy czy „Hybrid Max” Toyoty, to wszystko wskazuje na to, że Chery właśnie przesunęło granice tego, co możliwe w motoryzacji spalinowej.
Czy wiesz, że...
- Każdy dodatkowy 1 proc. sprawności cieplnej to ok. 2,5 proc. niższe zużycie paliwa.
- Silnik o sprawności 48 proc. marnuje tylko połowę energii z paliwa – resztę zamienia w napęd.
- Chery to dziś czwarty największy producent samochodów w Chinach, z eksportem do ponad 80 krajów.
