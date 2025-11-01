Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe osiągnięcia w dziedzinie silników spalinowych prezentuje marka Chery?

W jaki sposób Chery uzyskało rekordową sprawność cieplną swojego silnika benzynowego?

Jakie innowacyjne technologie zostały zastosowane w nowym silniku Chery, aby zwiększyć jego efektywność?

W jaki sposób Chery planuje wykorzystać swoje innowacyjne silniki w przyszłych modelach samochodów hybrydowych?

Dla porównania, najlepsze współczesne jednostki benzynowe – jak 3-cylindrowy silnik Nissana ZR15DDTe – osiągają około 42 proc. sprawności cieplnej. Każdy dodatkowy punkt procentowy przekłada się na około 2,5 proc. niższe zużycie paliwa i emisję CO2, a więc postęp z pozoru niewielki, ale o ogromnym znaczeniu w realnym świecie. Jeśli dane Chery się potwierdzą, ich nowa konstrukcja może dorównać najbardziej efektywnym silnikom wysokoprężnym, i to przy zachowaniu kultury pracy jednostki benzynowej.

Reklama Reklama

Jak udało się tego dokonać? Chery zastosowało kilka technologicznych sztuczek, które jeszcze kilka lat temu brzmiałyby jak fantastyka naukowa. Najważniejsza z nich to ekstremalnie wysokie sprężanie – aż 26:1, typowe raczej dla diesli niż benzynowych jednostek. Tak duży stopień sprężania oznacza, że mieszanka paliwowo-powietrzna osiąga znacznie wyższą temperaturę i ciśnienie, dzięki czemu spala się pełniej i z większą efektywnością. Konstruktorzy musieli jednak znaleźć sposób, by silnik przy tak ogromnym ciśnieniu nie uległ samozapłonowi. Z pomocą przyszły zaawansowane materiały i precyzyjne sterowanie procesem spalania, które pozwalają zachować stabilność pracy. Na zdjęciach silnika widać klasyczne świece zapłonowe, choć eksperci spekulują, że mogą to być także świece żarowe wspomagające zapłon przy zimnym rozruchu – rozwiązanie łączące cechy benzyniaka i diesla.

Rewolucyjny silnik benzynowy Chery: mniej tarcia, więcej mocy

Inżynierowie Chery opracowali również zupełnie nowy układ napędowy tłoków, tzw. „hyperboliczny potrójny mechanizm sprzęgający” (hyperbolic triple-link mechanism). W tradycyjnym silniku ruch tłoka na boki powoduje tarcie i straty energii na ściankach cylindra. Nowy system Chery dodaje dodatkowe dźwignie i przeguby, które prowadzą tłok bardziej liniowo, redukując opory, hałas i zużycie elementów. Efekt? Silnik pracuje płynniej, ciszej i efektywniej. Dodatkowo zastosowano intensywną recyrkulację spalin (EGR) z rekordowo wysokim współczynnikiem 35 proc. Dzięki temu obniżono temperaturę spalania, zmniejszono emisję tlenków azotu i poprawiono stabilność procesu zapłonu. Pomagają też nowoczesne powłoki termoizolacyjne w komorze spalania, które zatrzymują ciepło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – w cylindrze, a nie w chłodnicy. Całość pracuje w zoptymalizowanym cyklu Millera, znanym z hybryd i nowoczesnych jednostek Mazdy, co oznacza dłuższą fazę rozprężania i mniejsze straty energii. To jedno z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań, jakie można dziś zastosować w silniku spalinowym.