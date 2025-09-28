To inteligentne urządzenie, które ostrzega przed wypadkami, korkami, a nawet zwierzętami wbiegającymi na jezdnię. Ma zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i poważnych kolizji – a przy okazji monitorować jakość powietrza. Jak to działa? PlugSmart Pro to moduł, który można zamontować na istniejących barierach drogowych. Łączy czujniki i kamery z algorytmami sztucznej inteligencji:

- Światła LED zmieniają kolor i intensywność w zależności od pogody i zagrożenia.

- Kamery z AI analizują obraz w czasie rzeczywistym i uczą się nowych scenariuszy.

- Radary i termowizja wykrywają samochody, pieszych, rowerzystów czy zwierzęta.

- Czujniki środowiskowe mierzą poziom CO₂ i innych zanieczyszczeń.

Reklama Reklama

Informacje trafiają zarówno do kierowców na miejscu, jak i do centrów zarządzania ruchem. Dzięki temu ostrzeżenia można wyświetlić kilka kilometrów wcześniej na elektronicznych tablicach drogowych. System został opracowany na Uniwersytecie Politechnicznym w Walencji we współpracy z firmą Metalesa. Pierwsze instalacje już działają na moście Bimillenari w Elche i przy dworcu autobusowym w Walencji, gdzie bariera dodatkowo pochłania energię uderzeń. W kolejce są tunele, gdzie PlugSmart Pro ma wspierać monitorowanie wentylacji i widoczności. Naukowcy zdefiniowali dziesięć sytuacji, w których system reaguje – od jazdy pod prąd i przekraczania prędkości, po korki i tzw. fale hamowania.

Barierki ze sztuczną inteligencją mają ratować życie

Statystyki pokazują, że zmiany są potrzebne. Według hiszpańskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DGT), 36 proc. śmiertelnych wypadków wiąże się ze zjechaniem z pasa ruchu. Wspólne badania UPV i Metalesa wskazują, że aż 60 proc. poważnych zdarzeń dałoby się uniknąć dzięki wcześniejszym ostrzeżeniom. PlugSmart Pro zdobył już prestiżowe nagrody – m.in. Ponle Freno-AXA i ACEX za innowacje w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Projekt wspiera hiszpańskie Ministerstwo Transportu i DGT (Dirección General de Tráfico), które rozważają wdrożenie tego systemu w całym kraju. – To przeniesienie infrastruktury w nowy wymiar – mówi César Valero, dyrektor ds. innowacji w Metalesa.

Czy wiesz, że…

- Hiszpania ma jedną z najdłuższych sieci autostrad w Europie – ponad 17 tys. km.

- Pierwsze stalowe bariery drogowe pojawiły się w USA w latach 30. XX w., a w Europie w latach 50.

- Inteligentne systemy drogowe (ITS) są jednym z głównych kierunków rozwoju transportu w UE, obok elektromobilności i autonomizacji pojazdów.