Aktualizacja: 29.09.2025 23:29 Publikacja: 28.09.2025 07:42
Tak wygląda PlugSmart Pro - moduł, który można zamontować na istniejących barierach drogowych. Łączy czujniki i kamery z algorytmami sztucznej inteligencji
Foto: mat. prasowe
To inteligentne urządzenie, które ostrzega przed wypadkami, korkami, a nawet zwierzętami wbiegającymi na jezdnię. Ma zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i poważnych kolizji – a przy okazji monitorować jakość powietrza. Jak to działa? PlugSmart Pro to moduł, który można zamontować na istniejących barierach drogowych. Łączy czujniki i kamery z algorytmami sztucznej inteligencji:
- Światła LED zmieniają kolor i intensywność w zależności od pogody i zagrożenia.
- Kamery z AI analizują obraz w czasie rzeczywistym i uczą się nowych scenariuszy.
- Radary i termowizja wykrywają samochody, pieszych, rowerzystów czy zwierzęta.
- Czujniki środowiskowe mierzą poziom CO₂ i innych zanieczyszczeń.
Czytaj więcej
Siedem lat badań, milionowe inwestycje i determinacja – tyle kosztowało doprowadzenie polskiego r...
Informacje trafiają zarówno do kierowców na miejscu, jak i do centrów zarządzania ruchem. Dzięki temu ostrzeżenia można wyświetlić kilka kilometrów wcześniej na elektronicznych tablicach drogowych. System został opracowany na Uniwersytecie Politechnicznym w Walencji we współpracy z firmą Metalesa. Pierwsze instalacje już działają na moście Bimillenari w Elche i przy dworcu autobusowym w Walencji, gdzie bariera dodatkowo pochłania energię uderzeń. W kolejce są tunele, gdzie PlugSmart Pro ma wspierać monitorowanie wentylacji i widoczności. Naukowcy zdefiniowali dziesięć sytuacji, w których system reaguje – od jazdy pod prąd i przekraczania prędkości, po korki i tzw. fale hamowania.
Statystyki pokazują, że zmiany są potrzebne. Według hiszpańskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DGT), 36 proc. śmiertelnych wypadków wiąże się ze zjechaniem z pasa ruchu. Wspólne badania UPV i Metalesa wskazują, że aż 60 proc. poważnych zdarzeń dałoby się uniknąć dzięki wcześniejszym ostrzeżeniom. PlugSmart Pro zdobył już prestiżowe nagrody – m.in. Ponle Freno-AXA i ACEX za innowacje w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Projekt wspiera hiszpańskie Ministerstwo Transportu i DGT (Dirección General de Tráfico), które rozważają wdrożenie tego systemu w całym kraju. – To przeniesienie infrastruktury w nowy wymiar – mówi César Valero, dyrektor ds. innowacji w Metalesa.
Czy wiesz, że…
- Hiszpania ma jedną z najdłuższych sieci autostrad w Europie – ponad 17 tys. km.
- Pierwsze stalowe bariery drogowe pojawiły się w USA w latach 30. XX w., a w Europie w latach 50.
- Inteligentne systemy drogowe (ITS) są jednym z głównych kierunków rozwoju transportu w UE, obok elektromobilności i autonomizacji pojazdów.
Czytaj więcej
Republika Czeska stanie się drugim krajem w Europie – po Niemczech – który umożliwi legalną ekspl...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To inteligentne urządzenie, które ostrzega przed wypadkami, korkami, a nawet zwierzętami wbiegającymi na jezdnię. Ma zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i poważnych kolizji – a przy okazji monitorować jakość powietrza. Jak to działa? PlugSmart Pro to moduł, który można zamontować na istniejących barierach drogowych. Łączy czujniki i kamery z algorytmami sztucznej inteligencji:
- Światła LED zmieniają kolor i intensywność w zależności od pogody i zagrożenia.
- Kamery z AI analizują obraz w czasie rzeczywistym i uczą się nowych scenariuszy.
- Radary i termowizja wykrywają samochody, pieszych, rowerzystów czy zwierzęta.
- Czujniki środowiskowe mierzą poziom CO₂ i innych zanieczyszczeń.
Kiedy wiele marek wycofuje się z dużych jednostek spalinowych, Mercedes-AMG nie odpuszcza. Producent potwierdził...
Dacia po raz pierwszy łączy LPG z bezpośrednim wtryskiem i 48-woltową technologią mild hybrid.
Dzięki nowej funkcji mStłuczka kierowcy będą mogli zgłaszać stłuczki bezpośrednio przez aplikację mObywatel.
Siedem lat badań, milionowe inwestycje i determinacja – tyle kosztowało doprowadzenie polskiego rozwiązania do m...
Mazda złożyła patent na innowacyjny silnik spalinowy, który ma działać bez emisji dwutlenku węgla. Rozwiązanie p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas