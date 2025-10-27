Aktualizacja: 27.10.2025 13:33 Publikacja: 27.10.2025 12:00
W tym odcinku rozmawiamy z Jackiem Pryczkiem, prezesem zarządu Goodyear Polska – jednej z najważniejszych firm w sektorze oponiarskim i mobilności. Pytamy o to, jak zmienia się sposób, w jaki kierowcy korzystają z samochodów, jakie technologie w oponach będą kluczowe w najbliższych latach oraz czy elektromobilność faktycznie wymusza „nową generację” ogumienia i jak produkuje się opony.
Poruszamy też temat rosnących kosztów eksploatacji aut, wpływu przepisów UE na rynek, a także tego, jak wygląda konkurencja z producentami z Azji. Dyskutujemy o trendach flotowych, przyszłości usług abonamentowych na opony i o tym, czy Polacy faktycznie zaczęli zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo niż na cenę. To rozmowa o mobilności w praktyce – od laboratoriów technologicznych po codzienną jazdę.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
