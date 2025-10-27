W tym odcinku rozmawiamy z Jackiem Pryczkiem, prezesem zarządu Goodyear Polska – jednej z najważniejszych firm w sektorze oponiarskim i mobilności. Pytamy o to, jak zmienia się sposób, w jaki kierowcy korzystają z samochodów, jakie technologie w oponach będą kluczowe w najbliższych latach oraz czy elektromobilność faktycznie wymusza „nową generację” ogumienia i jak produkuje się opony.

Poruszamy też temat rosnących kosztów eksploatacji aut, wpływu przepisów UE na rynek, a także tego, jak wygląda konkurencja z producentami z Azji. Dyskutujemy o trendach flotowych, przyszłości usług abonamentowych na opony i o tym, czy Polacy faktycznie zaczęli zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo niż na cenę. To rozmowa o mobilności w praktyce – od laboratoriów technologicznych po codzienną jazdę.

