Gdy nawet legendy się potykają

Marka, która dziś jest synonimem perfekcji, w swojej 90-letniej historii już kilka razy balansowała na granicy przepaści. Po raz pierwszy zachwiały nią lata 70. – epoka kryzysu paliwowego, ograniczeń prędkości i niedziel bez samochodów. Dla firmy żyjącej z mocnych spalinowych silników był to szok. Sprzedaż modelu 911 gwałtownie spadła, a finanse ratowano improwizacją i współpracą z Volkswagenem. Tak narodziło się Porsche 924 – pierwszy „ludowy” model z Zuffenhausen, z czterocylindrowym silnikiem Audi. Purystów oburzał, ale dzięki niemu firma utrzymała się. Wtedy po raz pierwszy Porsche zrozumiało, że w biznesie przetrwanie bywa ważniejsze niż czystość idei.

Drugi cios przyszedł na początku lat 90. Gdy większość producentów luksusowych aut tonęła w recesji, Porsche było o krok od bankructwa. Oferta modelowa była archaiczna, koszty produkcji zabójcze, sprzedaż – dramatyczna: z 50 tys. aut rocznie w połowie lat 80. spadła do zaledwie 14 tys. w 1993 r. Straty sięgały 300 mln dolarów. To wtedy nowy CEO Wendelin Wiedeking postanowił zrobić rzecz, która w Niemczech uchodziła za herezję – zaprosił Japończyków, byłych menedżerów Toyoty, by nauczyli Porsche, jak budować samochody efektywnie. Japońscy konsultanci z firmy Shin-Gijutsu przyjechali do Zuffenhausen i uznali: „to nie fabryka, to magazyn”. Pracownicy spędzali połowę dnia, wspinając się po półkach w poszukiwaniu części potrzebnych do produkcji. Do tego sam proces produkcyjny był archaiczny – pełen błędów, marnotrawstwa i ręcznych poprawek. Każdy samochód po złożeniu musiał być jeszcze raz poprawiany, zanim trafił do klienta. Japończycy nakazali przeciąć regały na pół, wprowadzić system just-in-time, zredukowano zapasy z 28 dni do 7 i Kaizen – kulturę nieustannego doskonalenia. 27 lipca 1994 roku z taśmy zjechało pierwsze 911 (seria 993), które nie wymagało żadnych poprawek. To był moment symboliczny: Porsche, dawniej uosobienie niemieckiego rzemiosła, odkryło, że prawdziwe mistrzostwo tkwi nie w poprawianiu błędów, lecz w eliminowaniu ich przyczyny. Efekty przyszły bardzo szybko – czas montażu skrócono o połowę, koszty spadły o jedną trzecią, a fabryka zaczęła wreszcie zarabiać. Wiedeking wiedział jednak, że sama reorganizacja nie wystarczy. Potrzebny był produkt, który ponownie rozkocha świat w Porsche.

Porsche 911 (993) Foto: mat. prasowe

Fundusz hedgingowy z fabryką w tle

Tak narodził się Boxster. Roadster z centralnym silnikiem, tańszy, ale wciąż autentycznie sportowy. Inspirowany legendarnym 550 Spyderem, projektowany przez młodego Amerykanina Granta Larsona, zadebiutował w 1993 roku jako koncept, a trzy lata później trafił do salonów. Był prostszy, współdzielił komponenty z 911, ale miał ten sam gen: precyzję prowadzenia i emocje. Sprzedaż Boxstera przyniosła Porsche oddech, a później – pieniądze na dalszy rozwój. W 2002 roku przyszła decyzja, która dla wielu była bluźnierstwem: SUV. Cayenne – wspólny projekt z Volkswagenem – stał się finansowym filarem marki. To on sprawił, że Porsche z firmy balansującej na krawędzi przekształciło się w najzyskowniejszego producenta samochodów na świecie. Na fali sukcesu Wiedeking zaczął marzyć o czymś więcej. Skoro potrafił uczynić Porsche najbogatszą firmą w branży, to może czas przejąć największego partnera – Volkswagena. W 2005 roku rozpoczęła się cicha, spektakularna operacja finansowa. Porsche zaczęło skupować akcje Volkswagena, oficjalnie „dla ochrony współpracy technologicznej”, nieoficjalnie – by przejąć kontrolę nad całym koncernem.

W ciągu trzech lat marka sportowych aut zamieniła się w finansowy fundusz spekulacyjny. Wykorzystując pochodne instrumenty, wykupiła ponad 70 procent akcji VW. Gdy sprawa wyszła na jaw, wywołała największy „short squeeze” w historii: akcje Volkswagena wzrosły z 200 do 1000 euro w dwa dni, czyniąc z niego – na kilka godzin – najdroższą spółkę świata. Porsche zarobiło miliardy „na papierze”, ale w realnym świecie miało 13 miliardów długu i zero płynności. Banki przestały pożyczać, rynki się załamały, a Wiedeking, do niedawna okrzyknięty cudotwórcą, stał się symbolem pychy. „Porsche to nie firma motoryzacyjna, tylko fundusz hedgingowy z fabryką w tle” – pisał „The Economist”. Kiedy przyszedł termin spłaty kredytów, pomocy udzielił... Volkswagen. W zamian za pożyczkę miliarda euro, koncern przejął kontrolę nad Porsche. Zwycięzcą tego starcia był Ferdinand Piëch – wnuk założyciela marki i ówczesny szef Volkswagena, który po latach rywalizacji odzyskał firmę swojego dziadka. Wiedeking odszedł z odprawą 71 mln euro.