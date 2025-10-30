Reklama

Ten silnik pochłania więcej CO2, niż emituje. Oto jak działa rewolucyjny napęd

Mazda znów idzie pod prąd. Gdy większość producentów skupia się wyłącznie na elektromobilności, japoński koncern prezentuje pomysł, który może na nowo zdefiniować przyszłość klasycznego silnika spalinowego. Chce stworzyć napęd, który nie tylko nie szkodzi środowisku, ale wręcz pochłania więcej dwutlenku węgla, niż sam produkuje.

Publikacja: 30.10.2025 08:42

Mazda pracuje nad silnikiem, który pochłania więcej CO2, niż emituje

Mazda pracuje nad silnikiem, który pochłania więcej CO2, niż emituje

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaka jest nowa koncepcja Mazdy na napęd spalinowy o ujemnym bilansie emisji CO2?
  • Jakie innowacje technologiczne Mazda wprowadza w swoim nowym silniku spalinowym?
  • Dlaczego Mazda uważa, że elektryfikacja nie jest jedynym rozwiązaniem przyszłości motoryzacji?

Nowy projekt o nazwie Carbon Negative ICE (ang. Internal Combustion Engine) to koncepcja spalinowego układu napędowego o ujemnym bilansie emisji CO2. Innymi słowy – samochód Mazdy miałby w trakcie jazdy oczyszczać powietrze, zamiast je zanieczyszczać. Podczas gdy rynek samochodów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie, Mazda konsekwentnie szuka własnej drogi. Marka nie zrezygnowała z tradycyjnych napędów, bo uważa, że elektryfikacja nie jest wszędzie rozwiązaniem idealnym. W krajach, gdzie energia elektryczna nadal w dużej mierze pochodzi z węgla czy gazu, samochody elektryczne wcale nie są zeroemisyjne. Dlatego Mazda stawia na rozwój czystych, wysokoefektywnych jednostek spalinowych, które mogłyby współistnieć z elektromobilnością.

Pierwsze kroki w tym kierunku marka stawiała już wcześniej – model MX-30 R-EV wykorzystuje niewielki silnik Wankla jako generator prądu (range-extender), a większy Mazda 6e powstał we współpracy z chińskim koncernem Dongfeng. Teraz Japończycy idą krok dalej i pracują nad koncepcją, która łączy zalety klasycznego silnika z ideą pochłaniania CO2. Aby uzyskać efekt „ujemnej emisji”, Mazda opracowała system składający się z trzech wzajemnie współdziałających elementów: ekologiczne biopaliwo, system wychwytywania CO2 z gazów wylotowych, zaawansowana technologia oczyszczania powietrza. To właśnie połączenie tych trzech rozwiązań ma sprawić, że samochód będzie realnie usuwał dwutlenek węgla z atmosfery.

Krok 1: Biopaliwo, które już podczas produkcji wiąże CO2

Podstawą systemu jest biopaliwo drugiej generacji, wytwarzane z roślinnych odpadów, alg lub organicznych resztek. W odróżnieniu od klasycznej ropy naftowej, takie źródła w trakcie wzrostu pochłaniają CO₂ z atmosfery. Gdy paliwo zostaje spalone w silniku, uwalnia dokładnie tyle samo dwutlenku węgla, ile wcześniej roślina pobrała w procesie fotosyntezy – a więc bilans emisji jest bliski zeru. Mazda twierdzi, że dzięki odpowiedniej technologii produkcji takie paliwo może emitować nawet o 90 proc. mniej CO₂ niż tradycyjna benzyna czy olej napędowy. To fundament całego systemu – paliwo samo w sobie jest klimatycznie neutralne.

Krok 2: Wychwytywanie CO2 z układu wydechowego

Największa innowacja Mazdy polega jednak na tym, że część powstającego w trakcie spalania CO2 nie trafia do atmosfery wcale. Zamiast tego jest wyłapywana i magazynowana w specjalnym module zintegrowanym z układem wydechowym. Według założeń japońskich inżynierów, system potrafi zatrzymać ok. 20 proc. dwutlenku węgla powstającego podczas pracy silnika. Działa to podobnie jak chemiczny filtr lub gąbka – gaz przechodzi przez specjalne sorbenty, które wiążą cząsteczki CO2 w procesie chemicznym. Zgromadzony gaz może być następnie przekształcony w stałe struktury węglowe, które znajdą zastosowanie w przemyśle (np. jako komponenty do tworzyw sztucznych czy materiałów budowlanych), lub poddany procesowi recyklingu chemicznego. Mazda zakłada, że w przyszłości kierowca będzie mógł przekazać taki „kartridż CO2” do ponownego przetworzenia – tak jak dziś oddaje się zużyte akumulatory.

Krok 3: Oczyszczanie powietrza podczas jazdy

Trzecim elementem systemu jest nowa generacja filtrów i katalizatorów, które nie tylko ograniczają emisję tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC), ale realnie poprawiają jakość powietrza. Zaawansowana kontrola temperatury, impulsowe dawkowanie tlenu oraz katalizatory magazynujące pozwalają niemal całkowicie rozłożyć szkodliwe związki. Mazda podsumowuje ten etap hasłem: „Cleaner than the atmosphere” – czystsze niż powietrze, które samochód zasysa. Oznacza to, że powietrze opuszczające rurę wydechową ma być czystsze niż to, które trafiło do komory spalania. Aby te procesy mogły działać efektywnie, Mazda łączy koncepcję CO2-negatywnego silnika z napędem hybrydowym. Silnik elektryczny ma utrzymywać spalinowy motor w najbardziej efektywnym zakresie pracy i dostarczać energię potrzebną do regeneracji filtrów oraz wychwytywania CO2. Efekt synergii jest kluczowy – biopaliwo redukuje emisję o 90 proc., a system wychwytywania usuwa kolejne 20 proc. W teorii oznacza to, że samochód Mazdy może osiągnąć ujemny bilans emisji dwutlenku węgla.

Co to oznacza dla przyszłości motoryzacji

Mazda nie ukrywa, że to na razie projekt badawczo-rozwojowy, a nie gotowy produkt. Ale jego znaczenie jest duże. Pokazuje, że silnik spalinowy nie musi być skazany na wyginięcie – może stać się częścią rozwiązania, a nie problemu. To szczególnie ważne w krajach i regionach, gdzie infrastruktura ładowania jest słabo rozwinięta, a źródła energii nadal w większości oparte na paliwach kopalnych. Tam takie rozwiązanie może stanowić realną alternatywę dla pojazdów elektrycznych, przynajmniej w okresie przejściowym. Droga do wdrożenia tego typu napędu będzie jednak długa. Wyzwania obejmują: miniaturyzację systemu wychwytywania CO2, który obecnie zajmuje dużo miejsca i wymaga wysokiej temperatury pracy, opracowanie ekonomicznego procesu regeneracji filtrów i sorbentów, zapewnienie bezpiecznego magazynowania uwięzionego CO2 w pojeździe. Nie bez znaczenia jest też koszt. Technologie filtracji i konwersji chemicznej są obecnie drogie, a Mazda nie ujawnia, czy planuje współpracę z partnerami przemysłowymi w celu ich komercjalizacji.

Pomysł CO2-negatywnego silnika wpisuje się w filozofię Mazdy, która od lat podkreśla znaczenie technologicznego pluralizmu – czyli równoległego rozwoju kilku typów napędów. W ramach strategii Sustainable Zoom-Zoom 2030 producent zapowiada redukcję emisji całego cyklu życia pojazdu o 90 proc. do końca dekady. Oznacza to, że Mazda nie stawia wszystkiego na jedną kartę – samochody elektryczne pozostaną częścią oferty, ale obok nich nadal rozwijane będą spalinowe jednostki nowej generacji, oparte na ekologicznych paliwach i neutralnych technologiach spalania.

Czy wiesz, że…
- Projekt „Carbon Negative ICE” powstaje w japońskim centrum badawczym Mazdy w Hiroszimie i jest wspierany przez tamtejsze uczelnie techniczne.
- Według inżynierów marki, każdy litr biopaliwa użyty w tym systemie może związać nawet 2,5 kg CO2.
- Mazda przewiduje, że pierwsze prototypy demonstracyjne mogą powstać około 2027 r.
- W 2024 r. firma dołączyła do japońskiego konsorcjum badającego możliwości syntetycznych paliw e-fuel.

Nowy projekt o nazwie Carbon Negative ICE (ang. Internal Combustion Engine) to koncepcja spalinowego układu napędowego o ujemnym bilansie emisji CO2. Innymi słowy – samochód Mazdy miałby w trakcie jazdy oczyszczać powietrze, zamiast je zanieczyszczać. Podczas gdy rynek samochodów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie, Mazda konsekwentnie szuka własnej drogi. Marka nie zrezygnowała z tradycyjnych napędów, bo uważa, że elektryfikacja nie jest wszędzie rozwiązaniem idealnym. W krajach, gdzie energia elektryczna nadal w dużej mierze pochodzi z węgla czy gazu, samochody elektryczne wcale nie są zeroemisyjne. Dlatego Mazda stawia na rozwój czystych, wysokoefektywnych jednostek spalinowych, które mogłyby współistnieć z elektromobilnością.

