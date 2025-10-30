Krok 2: Wychwytywanie CO2 z układu wydechowego

Największa innowacja Mazdy polega jednak na tym, że część powstającego w trakcie spalania CO2 nie trafia do atmosfery wcale. Zamiast tego jest wyłapywana i magazynowana w specjalnym module zintegrowanym z układem wydechowym. Według założeń japońskich inżynierów, system potrafi zatrzymać ok. 20 proc. dwutlenku węgla powstającego podczas pracy silnika. Działa to podobnie jak chemiczny filtr lub gąbka – gaz przechodzi przez specjalne sorbenty, które wiążą cząsteczki CO2 w procesie chemicznym. Zgromadzony gaz może być następnie przekształcony w stałe struktury węglowe, które znajdą zastosowanie w przemyśle (np. jako komponenty do tworzyw sztucznych czy materiałów budowlanych), lub poddany procesowi recyklingu chemicznego. Mazda zakłada, że w przyszłości kierowca będzie mógł przekazać taki „kartridż CO2” do ponownego przetworzenia – tak jak dziś oddaje się zużyte akumulatory.

Krok 3: Oczyszczanie powietrza podczas jazdy

Trzecim elementem systemu jest nowa generacja filtrów i katalizatorów, które nie tylko ograniczają emisję tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC), ale realnie poprawiają jakość powietrza. Zaawansowana kontrola temperatury, impulsowe dawkowanie tlenu oraz katalizatory magazynujące pozwalają niemal całkowicie rozłożyć szkodliwe związki. Mazda podsumowuje ten etap hasłem: „Cleaner than the atmosphere” – czystsze niż powietrze, które samochód zasysa. Oznacza to, że powietrze opuszczające rurę wydechową ma być czystsze niż to, które trafiło do komory spalania. Aby te procesy mogły działać efektywnie, Mazda łączy koncepcję CO2-negatywnego silnika z napędem hybrydowym. Silnik elektryczny ma utrzymywać spalinowy motor w najbardziej efektywnym zakresie pracy i dostarczać energię potrzebną do regeneracji filtrów oraz wychwytywania CO2. Efekt synergii jest kluczowy – biopaliwo redukuje emisję o 90 proc., a system wychwytywania usuwa kolejne 20 proc. W teorii oznacza to, że samochód Mazdy może osiągnąć ujemny bilans emisji dwutlenku węgla.

Co to oznacza dla przyszłości motoryzacji

Mazda nie ukrywa, że to na razie projekt badawczo-rozwojowy, a nie gotowy produkt. Ale jego znaczenie jest duże. Pokazuje, że silnik spalinowy nie musi być skazany na wyginięcie – może stać się częścią rozwiązania, a nie problemu. To szczególnie ważne w krajach i regionach, gdzie infrastruktura ładowania jest słabo rozwinięta, a źródła energii nadal w większości oparte na paliwach kopalnych. Tam takie rozwiązanie może stanowić realną alternatywę dla pojazdów elektrycznych, przynajmniej w okresie przejściowym. Droga do wdrożenia tego typu napędu będzie jednak długa. Wyzwania obejmują: miniaturyzację systemu wychwytywania CO2, który obecnie zajmuje dużo miejsca i wymaga wysokiej temperatury pracy, opracowanie ekonomicznego procesu regeneracji filtrów i sorbentów, zapewnienie bezpiecznego magazynowania uwięzionego CO2 w pojeździe. Nie bez znaczenia jest też koszt. Technologie filtracji i konwersji chemicznej są obecnie drogie, a Mazda nie ujawnia, czy planuje współpracę z partnerami przemysłowymi w celu ich komercjalizacji.

Pomysł CO2-negatywnego silnika wpisuje się w filozofię Mazdy, która od lat podkreśla znaczenie technologicznego pluralizmu – czyli równoległego rozwoju kilku typów napędów. W ramach strategii Sustainable Zoom-Zoom 2030 producent zapowiada redukcję emisji całego cyklu życia pojazdu o 90 proc. do końca dekady. Oznacza to, że Mazda nie stawia wszystkiego na jedną kartę – samochody elektryczne pozostaną częścią oferty, ale obok nich nadal rozwijane będą spalinowe jednostki nowej generacji, oparte na ekologicznych paliwach i neutralnych technologiach spalania.

Czy wiesz, że…

- Projekt „Carbon Negative ICE” powstaje w japońskim centrum badawczym Mazdy w Hiroszimie i jest wspierany przez tamtejsze uczelnie techniczne.

- Według inżynierów marki, każdy litr biopaliwa użyty w tym systemie może związać nawet 2,5 kg CO2.

- Mazda przewiduje, że pierwsze prototypy demonstracyjne mogą powstać około 2027 r.

- W 2024 r. firma dołączyła do japońskiego konsorcjum badającego możliwości syntetycznych paliw e-fuel.