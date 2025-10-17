Aktualizacja: 18.10.2025 00:15 Publikacja: 17.10.2025 17:26
Po raz pierwszy w historii polskiego budownictwa drogowego zastosowano technologię dwuwarstwowej nawierzchni betonowej
Niespełna kilometrowy fragment autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską to znacznie więcej niż kolejny odcinek drogi. To laboratorium, które wymusiło zmianę dotychczasowych norm. Realizatorzy projektu - firma Strabag we współpracy z Cement Ożarów - zanim mogli przystąpić do pracy, musieli uzyskać zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wdrożenie nowej technologii. Dlaczego? Ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidywały możliwości łączenia różnych typów cementu w jednej konstrukcji. Górna warstwa nawierzchni powstała z wykorzystaniem cementu jasnego CEM II, który dzięki dodatkom mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego charakteryzuje się o 30 proc. niższą emisyjnością w porównaniu do tradycyjnego cementu portlandzkiego CEM I. Warstwa dolna wykorzystuje natomiast cement hutniczy CEM III - jeszcze bardziej zaawansowany produkt z punktu widzenia ochrony klimatu. Łączny efekt? Redukcja śladu węglowego przekraczająca 40 proc.
Technologia otrzymała roboczą nazwę „Milky Way 2.0” – nawiązanie do charakterystycznej jasnej barwy powstałej nawierzchni. To nie przypadkowy wybór estetyczny. Jasny kolor betonu przynosi wymierne korzyści eksploatacyjne. Zwiększa widoczność oznakowania poziomego, redukuje potrzeby oświetlenia drogi w godzinach nocnych, a w czasie upałów ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła. Projekt przeszedł rygorystyczną weryfikację. Patronat naukowy objęła Politechnika Białostocka. Przeprowadzono szereg badań wytrzymałościowych i trwałościowych, a sam odcinek objęto wydłużoną gwarancją. Trzeba jasno zaznaczyć, to nie eksperyment naukowy na pasie awaryjnym - to w pełni funkcjonalny fragment drogi krajowej, który będzie podlegał ciągłej obserwacji.
Decyzja o zastosowaniu nawierzchni betonowej wpisuje się w szerszy trend widoczny w polskim budownictwie drogowym. Pod koniec 2024 r. Polska posiadała około 1200 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową, co stanowi przeszło jedną piątą całej sieci dróg szybkiego ruchu. Z kolei w przypadku dróg lokalnych, rocznie przybywa ich ok. 150 kilometrów z nawierzchnią betonową. Nawierzchnie betonowe wypierają tradycyjny asfalt nie bez przyczyny. Ich trwałość jest przeciętnie od 2,5 do 3,5 razy większa niż nawierzchni bitumicznych, co przekłada się na znacznie niższe koszty długoterminowego utrzymania. Drogi betonowe cechuje również wyższa nośność, która pozwala na przenoszenie obciążeń przekraczających standardowe normy, oraz odporność na koleinowanie. Dodatkowe atuty? Mniejsze opory toczenia, które według ekspertów mogą generować oszczędności paliwa rzędu kilkunastu proc. dla pojazdów ciężarowych, oraz lepsza przyczepność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Wszystko to sprawia, że inwestorzy coraz częściej decydują się na technologię betonową, mimo że na etapie budowy wymaga ona bardziej złożonej organizacji i specjalistycznego sprzętu.
Pilotaż na autostradzie A2 to również odpowiedź na rosnącą presję klimatyczną wobec przemysłu cementowego. Branża odpowiada za ok. 2,8 proc. krajowej emisji CO2, a od 2025 r. zaczyna się redukcja darmowych pozwoleń na emisję w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami (ETS). To oznacza, że producenci cementów muszą przyspieszać dekarbonizację swoich procesów produkcyjnych. Kluczem do redukcji emisji jest zmniejszenie udziału klinkieru cementowego - to właśnie przy jego produkcji, w procesie rozkładu węglanu wapnia, powstaje aż 63 proc. całkowitych emisji CO2. Zastępowanie klinkieru dodatkami mineralnymi, takimi jak żużel wielkopiecowy czy popiół lotny z elektrowni, pozwala obniżyć ślad węglowy produktu końcowego, zachowując jednocześnie odpowiednie parametry techniczne.
Producenci cementów podkreślają, że przyszłość należy do produktów niskoemisyjnych. W perspektywie dekady cementy czysto klinkierowe mogą całkowicie zniknąć z rynku, ustępując miejsca rozwiązaniom wieloskładnikowym. Już dziś w Polsce udział cementów CEM I bez dodatków spadł poniżej 41 proc. całkowitej produkcji, a trend wskazuje na dalszy spadek. Choć betonowe nawierzchnie wymagają na etapie realizacji wyższych nakładów inwestycyjnych i bardziej skomplikowanej logistyki, w dłuższej perspektywie okazują się rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym. Wykonawcy szacują, że cementy niskoemisyjne mogą być nawet o 10-15 proc. tańsze od tradycyjnego cementu portlandzkiego, co przy skali wielokilometrowych inwestycji drogowych generuje wymierne oszczędności. Korzyści dla zarządców dróg są jeszcze bardziej przekonujące. Podczas gdy nawierzchnie asfaltowe wymagają wymiany warstwy ścieralnej średnio co 12-15 lat, prawidłowo wykonana nawierzchnia betonowa potrzebuje jedynie okresowej wymiany wypełnień szczelin. Przy projektowanym 30-letnim okresie eksploatacji, jest to zasadnicza różnica w kosztach utrzymania.
Czy wiesz, że…
- Nawierzchnie betonowe mogą być nawet 3 razy trwalsze niż asfaltowe i wymagają znacznie mniej napraw w całym cyklu życia drogi.
- Dzięki jasnej barwie nowy beton na A2 zmniejsza zapotrzebowanie na oświetlenie nocą, co oznacza niższe zużycie energii i mniejsze emisje CO2.
- Zastosowany na A2 beton z cementu CEM II i CEM III pozwolił zredukować ślad węglowy budowy o ponad 40 proc.
- Kolor jasnego betonu nazywany „Milky Way 2.0” nie tylko wygląda efektownie, ale też obniża temperaturę nawierzchni w upalne dni.
