Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe technologie wprowadzono na autostradzie A2 jako część drogowego eksperymentu?

Dlaczego zastosowanie dwuwarstwowej nawierzchni betonowej na A2 jest przełomowe dla polskiego budownictwa?

Jakie korzyści eksploatacyjne zapewnia jasna barwa nowego betonu zwanego "Milky Way 2.0"?

Niespełna kilometrowy fragment autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską to znacznie więcej niż kolejny odcinek drogi. To laboratorium, które wymusiło zmianę dotychczasowych norm. Realizatorzy projektu - firma Strabag we współpracy z Cement Ożarów - zanim mogli przystąpić do pracy, musieli uzyskać zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wdrożenie nowej technologii. Dlaczego? Ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidywały możliwości łączenia różnych typów cementu w jednej konstrukcji. Górna warstwa nawierzchni powstała z wykorzystaniem cementu jasnego CEM II, który dzięki dodatkom mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego charakteryzuje się o 30 proc. niższą emisyjnością w porównaniu do tradycyjnego cementu portlandzkiego CEM I. Warstwa dolna wykorzystuje natomiast cement hutniczy CEM III - jeszcze bardziej zaawansowany produkt z punktu widzenia ochrony klimatu. Łączny efekt? Redukcja śladu węglowego przekraczająca 40 proc.

Z laboratorium na drogi

Technologia otrzymała roboczą nazwę „Milky Way 2.0” – nawiązanie do charakterystycznej jasnej barwy powstałej nawierzchni. To nie przypadkowy wybór estetyczny. Jasny kolor betonu przynosi wymierne korzyści eksploatacyjne. Zwiększa widoczność oznakowania poziomego, redukuje potrzeby oświetlenia drogi w godzinach nocnych, a w czasie upałów ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła. Projekt przeszedł rygorystyczną weryfikację. Patronat naukowy objęła Politechnika Białostocka. Przeprowadzono szereg badań wytrzymałościowych i trwałościowych, a sam odcinek objęto wydłużoną gwarancją. Trzeba jasno zaznaczyć, to nie eksperyment naukowy na pasie awaryjnym - to w pełni funkcjonalny fragment drogi krajowej, który będzie podlegał ciągłej obserwacji.

Decyzja o zastosowaniu nawierzchni betonowej wpisuje się w szerszy trend widoczny w polskim budownictwie drogowym. Pod koniec 2024 r. Polska posiadała około 1200 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową, co stanowi przeszło jedną piątą całej sieci dróg szybkiego ruchu. Z kolei w przypadku dróg lokalnych, rocznie przybywa ich ok. 150 kilometrów z nawierzchnią betonową. Nawierzchnie betonowe wypierają tradycyjny asfalt nie bez przyczyny. Ich trwałość jest przeciętnie od 2,5 do 3,5 razy większa niż nawierzchni bitumicznych, co przekłada się na znacznie niższe koszty długoterminowego utrzymania. Drogi betonowe cechuje również wyższa nośność, która pozwala na przenoszenie obciążeń przekraczających standardowe normy, oraz odporność na koleinowanie. Dodatkowe atuty? Mniejsze opory toczenia, które według ekspertów mogą generować oszczędności paliwa rzędu kilkunastu proc. dla pojazdów ciężarowych, oraz lepsza przyczepność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Wszystko to sprawia, że inwestorzy coraz częściej decydują się na technologię betonową, mimo że na etapie budowy wymaga ona bardziej złożonej organizacji i specjalistycznego sprzętu.