Z Mazdą związany jest od 2008 r. – najpierw jako dyrektor sprzedaży, a od 2011 r. jako dyrektor zarządzający. Jak twierdzi, decyzja o opuszczeniu struktury Mazdy w Polsce jest dla niego podwójnie emocjonalnym wydarzeniem. - Z jednej strony czuję się bardzo związany z organizacją, którą współtworzyłem od początku i kierowałem przez większą część istnienia, ale z drugiej strony nie ukrywam ekscytacji nowymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że będę mógł wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie z polskiego rynku w działaniach na skalę europejską – powiedział Paździor.

Maciej Hochman, nowy dyrektor zarządzający Mazdy Polska mat. prasowe

Zastąpi go Maciej Hochman, dotychczasowy dyrektor finansowy i HR Mazda Motor Poland, który objął 1 grudnia stanowisko dyrektora zarządzającego Mazdy w Polsce. Z marką związany jest od początku istnienia jej oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce, czyli od 2008 r. Wcześniej pracował na kierowniczych stanowiskach w branżach: finansowej i motoryzacyjnej. Zapowiada, iż będzie dążył do osiągnięcia przez Mazdę w Polsce statusu marki premium. Nowe modele mają pozwolić na stopniowe pozycjonowanie marki jeszcze wyżej, pozostawiając klientom wybór preferowanej opcji napędu w myśl strategii Multi-Solution.

Mazda na plusie. Polacy najchętniej kupują CX-5

Polskie przedstawicielstwo Mazdy zajmuje w Europie piątą pozycję pod względem liczby sprzedawanych samochodów. Według danych Samaru, w okresie od stycznia do końca października 2023 r. Mazda sprzedała w Polsce prawie 9,3 tys. samochodów, poprawiając liczbę rejestracji w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 60 proc. Zwiększyła dzięki temu udział w rynku z 1,45 proc. w 2022 r. do 2,09 proc. obecnie. W 2023 r. Mazda Motor Poland planuje sprzedać ponad 11 tys. samochodów, co oznaczałoby, że na każdy salon dealerski średnio przypadnie ok. 350 sztuk. - Biorąc pod uwagę, że w pierwszej trójce najchętniej wybieranych modeli są te największe – Mazda CX-5, Mazda6 i Mazda CX-60 – możemy mówić o bardzo dobrej kondycji zarówno naszej organizacji, jak i naszych dealerów – powiedział Hochman.