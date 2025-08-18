Najtragiczniejszy pod względem ofiar okazał się czwartek, który zakończył się 8 zabitymi. Najmniejszy bilans wypadków odnotowano w niedzielę – choć liczba rannych była wyższa niż w piątek, ofiar śmiertelnych było najmniej (3 osoby). Niechlubnym elementem tego weekendu było aż 406 osób kierujących zatrzymanych po spożyciu alkoholu – oznacza to, że każdego dnia średnio zostało zatrzymanych ponad 100 pijanych kierowców.

Reklama Reklama

Za każdą z liczb kryje się dramat konkretnej rodziny. W piątkowy wieczór na Podkarpaciu doszło do tragicznego zdarzenia, gdy rozpędzone auto uderzyło w drzewo – zginęły dwie osoby. W województwie śląskim kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu wjechał w grupę pieszych, raniąc trzy osoby, w tym jedno dziecko. Policja podkreśla, że przyczyną wielu zdarzeń była nadmierna prędkość i brawura, a w połączeniu z wakacyjnym ruchem na drogach dawało to mieszankę wysoce niebezpieczną.

Rozkład wypadków i ofiar:

14 sierpnia (czwartek) – 77 wypadków, 8 zabitych, 100 rannych,

15 sierpnia (piątek) – 84 wypadki, 5 zabitych, 109 rannych,

16 sierpnia (sobota) – 88 wypadków, 7 zabitych, 106 rannych,

17 sierpnia (niedziela) – 33 wypadki, 3 zabitych, 81 rannych.