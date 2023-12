Michelin reaguje na wyższe koszty produkcji i konkurencję ze strony krajów o niższych płacach. Produkcja w niemieckich lokalizacjach zostanie wyłączona do końca 2025 roku. Tym samym francuska firma wycofuje się z produkcji opon do samochodów ciężarowych w Niemczech. Zamknięte zostaną dwa zakłady w Karlsruhe i Trewirze, a w Homburgu wstrzymana zostanie produkcja opon i półproduktów. Michelin przenosi także swoje centrum obsługi klienta z Karlsruhe do Polski.

Redukcje zatrudnienia dotkną ponad 1500 pracowników w Niemczech. - Zaangażowanie naszych pracowników, postęp i inwestycje poczynione w ostatnich latach nie mogą już rekompensować silnej presji ze strony konkurencji – tłumaczy Maria Röttger, prezes regionu Europy Północnej firmy Michelin. Michelin prowadzi rozmowy z radami zakładowymi i związkiem zawodowym IG BCE na temat alternatywnych rozwiązań w zakresie przyszłego wykorzystania dotkniętych lokalizacji.

Michelin to drugi po Goodyear producent opon, który wycofuje się z niemieckiego rynku

IG BCE zapowiedziało, że nie chce zaakceptować redukcji zatrudnienia i zamykania fabryk. - Michelin chce po prostu maksymalizować zyski i w tym celu zwalnia wysoce zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników – powiedział Matthias Hille, dyrektor korporacyjny związku zawodowego. W innych lokalizacjach, w tym w największym europejskim zakładzie produkcyjnym Michelina, który zajmuje się bieżnikowaniem opon do samochodów ciężarowych w Homburgu oraz fabryce opon do aut osobowych w Bad Kreuznach nie będzie redukcji zatrudnienia. Produkcja w tych lokalizacjach będzie kontynuowana. Michelin jest już drugim producentem opon, który wycofuje się z Niemiec. Amerykańska grupa Goodyear ogłosiła niedawno, że zaprzestanie produkcji opon w Fürstenwalde i zamknie fabrykę w Fuldzie. Zwolnionych zostanie około 1800 pracowników.

