Mazda pracuje nad dużym SUV-em. Tym razem nie będzie diesla

Nowa elektryczna Mazda 6e już latem w polskich salonach

Wspomniana Mazda 6e trafi do Europy wyłącznie z napędem elektrycznym (BEV) z baterią o pojemności 68,8 kWh i napędzana przez silnik o mocy 258 KM (320 Nm0. Podstawowy wariant sedana przejedzie na jednym ładowaniu do 479 km i osiągnie pierwszą “setkę” w 7,6 sekundy. W tym przypadku akumulator naładujemy od 10 do 80 proc. w ok. 22 minuty z maksymalną mocą 200 kW. W drugiej wersji Mazda 6e e-Skyactiv EV Long Range jest wyposażona w większy akumulator o pojemności 80 kWh oraz silnik o mocy 244 KM i 320 Nm. Zasięg do 552 km.