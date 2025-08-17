Województwo opolskie znajduje się obecnie w czołówce regionów o najwyższej liczbie wykroczeń drogowych. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku jedenaście stacjonarnych fotoradarów w regionie zarejestrowało ponad 6,9 tys. wykroczeń. Najbardziej aktywnym okazał się radar w Łomnicy przy drodze ekspresowej S11, który odnotował 1,7 tys. przekroczeń prędkości. Drugie miejsce zajęło urządzenie w Jemielnicy z ponad 1,2 tys. mandatów, a trzecie radar w Prudniku – 943 naruszenia przepisów. Na opolskich drogach działają nowoczesne urządzenia Mesta Fusion, które potrafią mierzyć prędkość nawet ośmiu pojazdów jednocześnie i robią wyraźne zdjęcia niezależnie od pogody. Nowy system odcinkowego pomiaru na A4 będzie wykorzystywał jeszcze bardziej zaawansowaną technologię Unicam VELOCITY 4. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, rejestrują również miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Identyfikują także pas ruchu, którym poruszał się samochód.

System w Opolu to część szerszego programu modernizacji kontroli drogowej w Polsce. GITD podpisała umowę z firmą Sprint na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości za 85 mln złotych. Wykonawca ma maksymalnie 76 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Proces obejmuje oględziny lokalizacji, uzyskanie zezwoleń, doprowadzenie przyłączy energetycznych, montaż bramownic i kamer oraz końcowe wzorcowanie i legalizację. Po zakończeniu tego etapu CANARD będzie dysponował 114 systemami OPP, które obejmą nadzorem ponad 670 km dróg. Najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 systemów OPP), A1 (5 systemów) i drodze ekspresowej S7 (8 systemów). A4 pozostaje priorytetem ze względu na wysokie natężenie ruchu i dużą liczbę wypadków.

W przypadku recydywy wysokość mandatu podwaja się

Skuteczność odcinkowego pomiaru prędkości potwierdzają dane z systemu na A4 pod Wrocławiem. Od momentu uruchomienia w lipcu 2023 roku wystawiono ponad 90 tys. mandatów, co daje średnio około 240 dziennie. W ciągu pierwszego roku działania system wygenerował przychód w wysokości 31,4 mln zł. Według taryfikatora mandatów z 2025 roku kary za przekroczenie prędkości wynoszą od 50 zł (do 10 km/h ponad limit) do 2500 zł (powyżej 70 km/h). W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość mandatów podwaja się, a maksymalna kara sięga 5000 zł. Dodatkowo, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje utratą prawa jazdy na trzy miesiące. System obejmuje również sankcje wobec właścicieli pojazdów, którzy nie wskazali kierowcy – w takich przypadkach w 2024 roku ukarano 7216 osób na łączną kwotę 7,5 mln zł, a średnia kara wyniosła ponad 1000 zł.

Według aktualnego taryfikatora mandatów obowiązującego w 2025 roku, kary za przekroczenie prędkości wynoszą:

- do 10 km/h – 50 zł

– 11-15 km/h – 100 zł

– 16-20 km/h – 200 zł

– 21-25 km/h – 300 zł

– 26-30 km/h – 400 zł

– 31-40 km/h – 800 zł

– 41-50 km/h – 1000 zł

– 51-60 km/h – 1500 zł

– 61-70 km/h – 2000 zł

– ponad 70 km/h – 2500 zł