Reklama

Kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Znowu na autostradzie A4

Na autostradzie A4 w rejonie Opola wkrótce uruchomiony zostanie odcinkowy pomiar prędkości, który obejmie 15-kilometrowy fragment między węzłem Opole-Zachód a MOP Prószków. To jeden z 43 nowych systemów, które mają powstać w całej Polsce do czerwca 2026 roku.

Publikacja: 17.08.2025 18:00

Kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Znowu na autostradzie A4

Foto: AdobeStock

Aleksander Mróz

Województwo opolskie znajduje się obecnie w czołówce regionów o najwyższej liczbie wykroczeń drogowych. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku jedenaście stacjonarnych fotoradarów w regionie zarejestrowało ponad 6,9 tys. wykroczeń. Najbardziej aktywnym okazał się radar w Łomnicy przy drodze ekspresowej S11, który odnotował 1,7 tys. przekroczeń prędkości. Drugie miejsce zajęło urządzenie w Jemielnicy z ponad 1,2 tys. mandatów, a trzecie radar w Prudniku – 943 naruszenia przepisów. Na opolskich drogach działają nowoczesne urządzenia Mesta Fusion, które potrafią mierzyć prędkość nawet ośmiu pojazdów jednocześnie i robią wyraźne zdjęcia niezależnie od pogody. Nowy system odcinkowego pomiaru na A4 będzie wykorzystywał jeszcze bardziej zaawansowaną technologię Unicam VELOCITY 4. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, rejestrują również miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Identyfikują także pas ruchu, którym poruszał się samochód.

Czytaj więcej

W tunelu pod Zielonkami, na trasie S52, zostanie zainstalowany system odcinkowego pomiaru prędkości
Tu i Teraz
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości. Tym razem na północnej obwodnicy Krakowa

System w Opolu to część szerszego programu modernizacji kontroli drogowej w Polsce. GITD podpisała umowę z firmą Sprint na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości za 85 mln złotych. Wykonawca ma maksymalnie 76 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Proces obejmuje oględziny lokalizacji, uzyskanie zezwoleń, doprowadzenie przyłączy energetycznych, montaż bramownic i kamer oraz końcowe wzorcowanie i legalizację. Po zakończeniu tego etapu CANARD będzie dysponował 114 systemami OPP, które obejmą nadzorem ponad 670 km dróg. Najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 systemów OPP), A1 (5 systemów) i drodze ekspresowej S7 (8 systemów). A4 pozostaje priorytetem ze względu na wysokie natężenie ruchu i dużą liczbę wypadków.

W przypadku recydywy wysokość mandatu podwaja się

Skuteczność odcinkowego pomiaru prędkości potwierdzają dane z systemu na A4 pod Wrocławiem. Od momentu uruchomienia w lipcu 2023 roku wystawiono ponad 90 tys. mandatów, co daje średnio około 240 dziennie. W ciągu pierwszego roku działania system wygenerował przychód w wysokości 31,4 mln zł. Według taryfikatora mandatów z 2025 roku kary za przekroczenie prędkości wynoszą od 50 zł (do 10 km/h ponad limit) do 2500 zł (powyżej 70 km/h). W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość mandatów podwaja się, a maksymalna kara sięga 5000 zł. Dodatkowo, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje utratą prawa jazdy na trzy miesiące. System obejmuje również sankcje wobec właścicieli pojazdów, którzy nie wskazali kierowcy – w takich przypadkach w 2024 roku ukarano 7216 osób na łączną kwotę 7,5 mln zł, a średnia kara wyniosła ponad 1000 zł.

Według aktualnego taryfikatora mandatów obowiązującego w 2025 roku, kary za przekroczenie prędkości wynoszą:
- do 10 km/h – 50 zł
– 11-15 km/h – 100 zł
– 16-20 km/h – 200 zł
– 21-25 km/h – 300 zł
– 26-30 km/h – 400 zł
– 31-40 km/h – 800 zł
– 41-50 km/h – 1000 zł
– 51-60 km/h – 1500 zł
– 61-70 km/h – 2000 zł
– ponad 70 km/h – 2500 zł

Reklama
Reklama

W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość mandatów podwaja się, co oznacza, że maksymalna kara może wynieść nawet 5000 złotych.
– 31-40 km/h – 1600 zł
– 41-50 km/h – 2000 zł
– 51-60 km/h – 3000 zł
– 61-70 km/h – 4000 zł
– ponad 70 km/h – 5000 zł

Czy wiesz, że…
- Pierwszy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości uruchomiono w 2015 roku na odcinku Zakopianki – od razu zmniejszył liczbę wypadków o blisko 60 proc.
- W Europie Zachodniej odcinkowe pomiary funkcjonują od lat – np. we Włoszech system „Tutor” na autostradach zmniejszył liczbę śmiertelnych wypadków o ponad 50 proc.
- Polska jest jednym z liderów UE pod względem liczby fotoradarów – obecnie działa u nas ponad 600 różnych urządzeń do kontroli prędkości.

Czytaj więcej

Odcinkowy pomiar prędkości: jak działa i jak legalnie uniknąć mandatu
Jak jeździć
Odcinkowy pomiar prędkości: jak działa i jak legalnie uniknąć mandatu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Drogowe Fotoradary odcinkowy pomiar prędkości

Województwo opolskie znajduje się obecnie w czołówce regionów o najwyższej liczbie wykroczeń drogowych. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku jedenaście stacjonarnych fotoradarów w regionie zarejestrowało ponad 6,9 tys. wykroczeń. Najbardziej aktywnym okazał się radar w Łomnicy przy drodze ekspresowej S11, który odnotował 1,7 tys. przekroczeń prędkości. Drugie miejsce zajęło urządzenie w Jemielnicy z ponad 1,2 tys. mandatów, a trzecie radar w Prudniku – 943 naruszenia przepisów. Na opolskich drogach działają nowoczesne urządzenia Mesta Fusion, które potrafią mierzyć prędkość nawet ośmiu pojazdów jednocześnie i robią wyraźne zdjęcia niezależnie od pogody. Nowy system odcinkowego pomiaru na A4 będzie wykorzystywał jeszcze bardziej zaawansowaną technologię Unicam VELOCITY 4. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, rejestrują również miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Identyfikują także pas ruchu, którym poruszał się samochód.

Reklama
Lamborghini Urus póki co nie doczeka się wersji z napędem elektrycznym
Tu i Teraz
Lamborghini zwleka z elektrycznym Urusem. Hybrydy priorytetem
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Rosyjska firma windykacyjna złożyła wniosek do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego o wszczęcie postępow
Tu i Teraz
Rosyjska firma windykacyjna pozywa Volkswagena. Stawką prawie 175 mln euro
Jaroslav Hercog, nowy szef Skody w Polsce
Tu i Teraz
Jaroslav Hercog nowym szefem marki Škoda w Polsce
W temperaturze 30°C wnętrze auta może osiągnąć 50°C w zaledwie 20 minut
Tu i Teraz
Rzeczy, których nie możesz zostawiać w samochodzie w upalne dni
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Od 1 września 2025 roku za badanie techniczne zapłacimy 149 zł
Tu i Teraz
Za przegląd samochodu zapłacisz nawet 600 zł. Zmiany od września
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie