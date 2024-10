Mazda 6 wróci do salonów. Jej pochodzenie i napęd zaskakuje

Mazda EZ-6 to pierwszy model, w którym zastosowano nowy język stylistyczny marki. Limuzyna na pierwszych zdjęciach prezentuje się znakomicie. Ma dynamiczny przód z wąskimi przednimi światłami, chowane klamki i tylne światła rozciągające się na całej szerokości nadwozia. Zamiast emblematu z tyłu Mazda wypisuje napis na pokrywie bagażnika gdzie jest schowany wysuwny spoiler. Nowa limuzyna Mazdy ma 4,92 m długości, 1,89 m szerokości i 1,49 m wysokości. Jest więc o 56 mm dłuższa, o 50 mm szersza i o 35 mm wyższa od Mazdy 6 sedan.

mat. prasowe

Wnętrze Mazdy EZ-6 trudno porównać do innych modeli Mazdy. Na środkowej konsoli EZ-6 dominuje 14,6-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy, znacznie większy niż wszystkie inne znane ekrany Mazdy. Dostępny jest także cyfrowy zestaw wskaźników, wyświetlacz przezierny z widokiem w rzeczywistości rozszerzonej i fizyczne przyciski wyłącznie na spłaszczonym na dole kole kierownicy. Ceny Mazdy EZ-6 w Chinach mogą zaskakiwać. W zależności od wersji wynoszą od 160 do 200 tys. juanów, a w przeliczeniu to 88-110 tys. zł. Niestety na europejskim rynku nowa Mazda będzie znacznie droższa.

mat. prasowe

mat. prasowe