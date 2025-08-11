Po ciepłym przyjęciu CX-60, która była wprowadzona na rynek w 2022 roku, nie dziwi fakt uzupełnienia portfolio w dłuższy o 20 centymetrów model CX-80. Tu długość robi różnicę, bo w całości sześćdziesiątka i osiemdziesiątka różnią się jedynie wzorem osłony chłodnicy i bocznymi tylnymi szybami. Oprócz tego CX-80 ma o 25 cm większy rozstaw osi i o 2 centymetry wyższą karoserię. Stylistyczne podobieństwo obydwu modeli w niczym nie przeszkadza. To bardzo udany projekt, który powinien dobrze się prezentować przez wiele lat. Zresztą Mazda ma wyczucie i dobrą rękę do ładnych aut, które z upływem lat się nie starzeją.

Mazda CX-80 Foto: mat. prasowe

We wnętrzu Mazdy CX-80 zmieści się siedem osób

CX-80 wnosi do portfolio Mazdy model, który może pomieścić do siedmiu pasażerów. W bagażniku standardowo montowane są dwa ręcznie składane siedzenia. Jak się siedzi w trzecim rzędzie? Jest zaskakująco dużo miejsca nad głową, ale nieco mniej na nogi. Ciasno zaczyna się robić powyżej 175 cm. W drugim rzędzie nie ma najmniejszego problemu z miejscem, do tego można wybrać opcję foteli kapitańskich, ale wtedy CX-80 zmienia się w samochód 6-osobowy. Równie wygodnie jest w pierwszym rzędzie – wygodne fotele, ale siedziska mogłyby być nieco dłuższe. Plus za dobrą pozycję za kierownicą. Pojemność bagażnika przy maksymalnej liczbie miejsc spada do 258 litrów, ale po złożeniu trzeciego rzędu dostępne jest 687 litrów, a maksymalna ładowność ze złożonym oparciem tylnej kanapy wynosi 1971 litrów.

Mazda CX-80 Foto: mat. prasowe

Mazda CX-80 Foto: mat. prasowe

Jest też trochę bajerów, jak np. widok z kamery na zaczep przyczepy czy sterowanie głosowe oparte na Aleksie. Poza tym we wnętrzu nie ma żadnych różnic w stosunku do CX-60 pod względem konstrukcji, jakości i wyglądu deski rozdzielczej. Materiały pozostały na wysokim poziomie, a jasne wnętrze nadal imponuje dobrem materiałów. Obsługa jest typowa dla Mazdy – za pomocą przycisków i dwóch przełączników obrotowych. Wyświetlacz o przekątnej ekranu 10,25” pozostaje tu urządzeniem pobocznym. Nie dominuje ani w obsłudze, ani w wyglądzie deski rozdzielczej. Dobrze, bo to znakomicie pasuje do stonowanego charakteru Mazdy.