Mazda modernizuje swojego SUV-a. CX-60 z poprawionym zawieszeniem i nowym wyposażeniem

Po modernizacji zawieszenia Mazda obiecuje poprawę komfortu jazdy i stabilności prowadzenia. Zmodyfikowano geometrię i tłumienie przedniego zawieszenia z podwójnymi wahaczami poprzecznymi oraz poprawiono elementy wielowahaczowego zawieszenia tylnego. W tylnym zawieszeniu zastosowano bardziej miękkie sprężyny i zwiększono skok zawieszenia. Ponadto dostrojono oprogramowanie układu wspomagania kierownicy, system Kontroli Zachowania Kinematycznego (KPC), który zwiększa przyczepność na zakrętach, układu DSC oraz układu napędu na wszystkie koła i-Activ AWD.

Mazda CX-60 mat. prasowe

Druga ważna innowacja dotyczy zakresu wyposażenia. W przyszłości Mazda CX-60 będzie dostępna w dwóch nowych topowych wersjach wyposażenia - Homura Plus i Takumi Plus. Pozostałe wersje - Prime Line, Exclusive Line, Homura i Takumi - pozostają bez zmian. Warianty Plus rozszerzają zakres wyposażenia, które obejmuje m.in. przesuwany panoramiczny szklany dach, lepszy system nagłośnienia, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika czy kamery 360 ​​stopni. Jednocześnie podstawowe wyposażenie Homura zostało wzbogacone o wnętrze ze skóry nappa w kolorze czarnym, pokrycie deski rozdzielczej ze skóry, dekoracyjne wstawki z wykończeniem w kolorze brązu w drzwiach i na konsoli środkowej oraz czarną podsufitkę. Aktualizację na rok modelowy 2025 uzupełnia nowy metaliczny lakier Zircon Sand.