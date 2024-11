Nadchodzi nowa Mazda MX-5. To najchętniej kupowany roadster na świecie

Masashi Nakayama, szef projektu koncepcyjnego modelu Iconic SP, potwierdził w wywiadzie, że w niedługim czasie pojawi się nowa Mazda MX-5. Iconic SP to co prawda coupé ze stałym dachem i drzwiami otwieranymi do góry, ale to właśnie na tej bazie ma powstać nowy roadster. Przy długości 4,18 m, szerokości 1,85 m i wysokości 1,15 m Mazda Iconic SP jest znacznie większa od obecnego MX-5 (3,91/1,73/1,22 m). Również rozstaw osi jest znacznie większy, który wynosi od 2590 mm (aktualnie 2310 mm). Znacznie większe wymiary oznaczają też większą masę własną - Iconic SP waży 1450 kilogramów, MX-5 niecałe 1200 kilogramów. Zobaczymy czy nowa generacja kultowego roadstera aż tak bardzo urośnie, ale wszystko na to wygląda, no bo gdzieś trzeba zmieścić akumulatory.

Mazda Iconic SP mat. prasowe

Pod elegancko zaprojektowanym nadwoziem z długą, płaską przednią maską kryje się koncepcja napędu elektrycznego, znana już z Mazdy MX-30 e-Skyactiv R-EV. Silnik elektryczny o mocy 170 KM napędza przednie koła. Energię zapewnia akumulator o pojemności 17,8 kWh. Aby zrekompensować skromną pojemność baterii napęd rozszerzony jest o silnik Wankla, o pojemności 830 cm3, mocy 75 KM i 117 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który służy tylko do jednego - ładowaniu akumulatora. W ten sposób w Mazdzie MX-30 zasięg wynosi aż 680 kilometrów.