Alfa Romeo potrafi zaskoczyć. Tym razem chodzi o nowego SUV-a. To pierwszy model marki z napędem elektrycznym, który ma zostać zaprezentowany i wprowadzony na rynek w przyszłym roku. Mały SUV nie nazywa się jak wszyscy przypuszczali Brennero, ale nosi nazwę włoskiego miasta Milano. Alfa Romeo rezygnuje tym samym z koncepcji nazywania swojej serii SUV-ów na cześć przełęczy alpejskich (Tonale i Stevio). Włoska marka do końca trzymała w napięciu. W opublikowanym niedawno zwiastunie pokazano różne współrzędne geograficzne, ważne lokalizacje dla marki. 45°33'28"N 9°02'47"E to synonim muzeum w Arese. Za 45°27'51"N 9°11'22"E kryje się katedra w Mediolanie, współrzędne 46°31'45"N 10°27'11"E pokazują przełęcz Stelvio, a za 47°00'06 " N 11°30'21"E kryje się przełęcz Brenner. To była pułapka, w którą wszyscy dali się złapać.

Alfa Romeo Milano Leak

Nowa Alfa Romeo Milano to brat Jeepa Avengera i Fiata 600

Pojawiły się też zdjęcia, które przedstawiają trzeciego SUV-a Alfy. Nie takie oficjalne, a tylko przecieki, które prawdopodobnie pochodzą od projektanta, któremu powierzono opracowanie deski rozdzielczej. Najwyraźniej zostały opublikowane przypadkowo. Autentyczności i źródła nie można zweryfikować. Alfa Romeo nie chce komentować tego przecieku „ponieważ nie stanowi oficjalnej treści". Na zdjęciach widać SUV-a Alfy z wyrazistym przodem, tylnymi klamkami ukrytymi w słupku C. Nowa Alfa Romeo Milano SUV jest bratem Fiata 600 i Jeepa Avengera.