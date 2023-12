MG4 mat. prasowe

MG4 - kompaktowy elektryk od 125 200 zł

Trzeci model z oferty MG to elektryk, który nosi oznaczenie MG4. W topowej wersji XPower ma 435 KM, akumulator o pojemności 64 kWh, ok. 385 km zasięgu i przyspiesza do setki w 3,8 sekundy. Taka topowa wersja kosztuje od 169 900 zł, a bazowa (170 KM, bateria 51 kWh, ok. 350 km zasięgu, 0-100 km/h w 7,7 s) startuje od 125 200 zł. To pułap cenowy elektryków - Dacii Spring i Citroena C3, modelu znacznie mniejszych, słabszych i spartańskich. MG4 dostępny będzie jeszcze w dwóch wersjach: o mocy 204 KM (bateria 64 kWh, ok. 450 km zasięg, cena od 141 900 zł) i o mocy 244 KM z największą baterią (77 kWh) i zasięgiem ok. 520 km za kwotę od 165 900 zł.

MG Cyberster mat. prasowe

Do portfolio marki latem 2024 roku dołączy jeszcze jeden model. Będzie to najmocniejsze MG wszech czasów, roadster Cyberster. Będzie mieć napęd w pełni elektryczny moc 544 KM, przyspieszenie do setki w 3,2 s. MG ma póki co cztery salony sprzedaży w Warszawie. Sieć ma być jednak znacznie większa. MG zapowiada, że na koniec pierwszego kwartału 2024 r. MG będzie reprezentowane w 20 miejscach w Polsce. Do końca przyszłego roku punktów dealerskich ma być już 40. Wszystkie modele MG w Polsce mają 7 letni pakiet gwarancyjny (do 150 tys. km), który obejmuje np. ochronę przed korozją oraz pakiet assistance. Dodatkowo, w elektrykach siedmioletnia gwarancja obejmuje napędu elektryczny i zestaw zasilający.

MG ZS mat. prasowe