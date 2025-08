Urodzony 26 lipca 1937 roku w Busto Arsizio w Lombardii, Spada przez dekady kształtował język stylistyczny motoryzacji. Zaprojektował dziesiątki samochodów, które do dziś budzą uznanie – od aerodynamicznych coupé Zagato z lat 60., przez klasyczne sedany BMW z lat 80., aż po funkcjonalne modele Fiata z lat 90. W odróżnieniu od wielu projektantów, unikał medialnego rozgłosu. Choć jego nazwisko pozostawało znane głównie w kręgach branżowych, jego dzieła zna cały świat.

Reklama Reklama

Alfa Romeo Giulietta SZ Foto: mat. prasowe

Sam Spada określał siebie jako inżyniera wśród stylistów: technicznie precyzyjnego, pragmatycznego, bezpretensjonalnego. Po ukończeniu studiów w Istituto Tecnico Industriale Feltrinelli w Mediolanie, w 1960 roku dołączył do słynnej firmy karoseryjnej Zagato. Zaledwie kilka miesięcy później objął tam stanowisko szefa działu projektowego. To właśnie w tym okresie powstały jego najsłynniejsze projekty z serii „Coda Tronca” – aut o charakterystycznie ściętym tyle, inspirowanym aerodynamiką i zasadami efektywności oporu powietrza. W 1969 roku przeniósł się do turyńskiej firmy Ghia, która należała już wówczas do Forda. Tam współtworzył m.in. sportowego Forda GT70. W połowie lat 70. zamieszkał w Monachium, gdzie w BMW pracował nad projektami dla serii 7 (E32) oraz 5 (E34) – modeli do dziś uznawanych za jedne z najlepiej zaprojektowanych w historii marki.

Czytaj więcej Za Kierownicą Aston Martin Vantage: Yes we can! Nowy Aston Martin Vantage ma ogromny potencjał do tego, żeby stać się jednym z najlepszych aut sp...