Debiut modelu Tonale poprawił trochę sytuację i poszerzył gamę Alfy Romeo. Nie da się jednak ukryć, że ta marka nie oferuje zbyt wielu modeli, a dwa z nich – czyli Giulia i Stelvio – mają już swoje lata. Czy istnieją plany poszerzenia oferty? Owszem – choć nie każdemu się spodobają. Jak powiedział Jean-Philippe Imparato, dyrektor generalny marki, na rynku pojawi się kompaktowy SUV, technicznie oparty na Jeepie Avengerze i Fiacie 600. Nie są wykluczone odmiany spalinowe, ponieważ ta platforma pozwala na zastosowanie „klasycznych” silników. Z pewnością nowy model poprawi wyniki handlowe marki. Ale w planach jest coś jeszcze.

Nowy SUV Alfy ma być konkurentem dla BMW i Porsche

Mowa o dużym, flagowym SUV-ie. Kiedy należy się go spodziewać? Nie później niż w 2027 roku. Powstanie na platformie STLA i ma powalczyć o klientów, którzy obecnie kupują BMW iX, a wkrótce zainteresują się także nadchodzącym Porsche Cayenne EV. Alfa Romeo mierzy więc wysoko i odważnie, ale nowy model – o nieznanej jeszcze nazwie – ma mieć swoje argumenty. Priorytetem przy jego tworzeniu będą osiągi. Aby prowadził się jak najlepiej (i przy okazji zużywał jak najmniej energii), prawdopodobnie będzie miał niższą sylwetkę i niższy prześwit od swoich rywali. Jaką długość może mieć jego nadwozie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale z pewnością przerośnie znane obecnie Stelvio. Ma spodobać się przede wszystkim klientom w Ameryce Północnej i w Chinach. Jego platforma pozwoli na zastosowanie nawet trzech silników elektrycznych. Łączna moc może sięgać… tysiąca koni mechanicznych. Zasięg może wynosić nawet 800 km, a architektura 800V pozwoli na ładowanie od 10 do 80 proc. zaledwie w pół godziny. Oprócz wyjątkowych osiągów i doskonałego prowadzenia, flagowa Alfa Romeo ma także nie odstawać od rywali pod względem wyposażenia i multimediów. Najnowszy system STLA Brain ma nie tylko zapewnić zaawansowany system informacyjno-rozrywkowy i „wrażenia cyfrowe” podobne do tych znanych z Tesli, ale także odciąży kierowcę, oferując m.in. funkcję prowadzenia bez użycia rąk.

To nie koniec nowości Alfy Romeo. Oprócz małego crossovera i dużego SUV-a, na rynku może pojawić się także następca kompaktowej Giulietty. Zawiedzeni mogą być jedynie fani sedanów, bo o kolejnej trójbryłowej Alfie mówi się coraz rzadziej. Ale gdyby ten segment wciąż miał przed sobą świetlaną przyszłość, Giulia byłaby przebojem.