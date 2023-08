Nowa Alfa Romeo 33 Stradale: Piękno tylko dla wybranych

Alfa Romeo 33 Stradale mat. prasowe

Sercem nowego flagowego modelu Alfy Romeo jest 3,0-litrowy silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 620 KM, który napędza tylne koła. Jest to ewolucja 2,9-litrowego silnika V6 Giulii Quadrifoglio. Do dyspozycji jest ośmiobiegowa, dwusprzęgłowa automatyczna skrzynią biegów firmy ZF. Alternatywnie moża wybrać Alfę 33 Stradale w wersji elektrycznej o mocy ponad 750 KM, co może oznaczać, że ten napęd pochodzi z Maserati GranTurismo Folgore. Niezależnie od typu napędu Alfa Romeo 33 Stradale rozpędza się od 0 do 100 km/h w mniej niż trzy sekundy i osiąga 333 km/h. Dyrektor generalny Alfy Romeo, Jean-Philippe Imparato, obiecuje, że 33 Stradale nie będzie ostatnim samochodem specjalnym marki.

