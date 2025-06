Nissan Leaf to pionier e-mobilności. Kiedy elektryczny kompakt, produkowany od 2010 roku, wszedł na rynek, był praktycznie bezkonkurencyjny. Leaf odniósł sukces, w pewnym momencie zdobył nawet tytuł najlepiej sprzedającego się samochodu elektrycznego na świecie. Ale to było dawno temu, a konkurencja nie tylko bardzo urosła, ale już dawno go wyprzedziła. Nic więc dziwnego, że wyniki sprzedaży drugiej generacji Leafa mocno spały, a sam samochód popadł w zapomnienie.

Nowy Nissan Leaf w otoczeniu innych nowości Nissana Foto: mat. prasowe

Nissan nie rezygnuje jednak z Leafa. Wręcz przeciwnie: Japończycy oficjalnie ogłosili plany wprowadzenia na rynek trzeciej generacji. Podobnie jak poprzednio, Leaf przeznaczony na rynki europejskie, będzie produkowany w brytyjskiej fabryce w Sunderland, która obecnie produkuje również takie modele Nissana jak Qashqai i Juke. Teraz fabryka w północno-wschodniej Anglii jest modernizowana za prawie 3,5 miliarda euro i będzie posiadać trzy gigafabryki w pobliżu, w których będą produkowane akumulatory do przyszłych elektrycznych modeli.