Nazwa Vision O ma symbolizować podejście do gospodarki obiegowej i pokazuje, że marka stawia na zrównoważony rozwój. Jak zapowiedział prezes Skody, Klaus Zellmer, Vision O wskazuje kierunek rozwoju w designie „Modern Solid” — z elegancką, wyrazistą sylwetką, pochyloną szybą i opadającą linią dachu. Produkcyjna wersja ma być zbudowana na nowej platformie SSP Grupy Volkswagen, jednak jej wprowadzenie może nastąpić dopiero około 2029 r. Przez jakiś czas auto będzie oferowane obok klasycznej, spalinowej wersji – co pokazuje pragmatyczne podejście Czeskiego producenta.

Aktualna Skoda Octavia Combi Foto: mat. prasowe

Stan sprzedaży Skody: Polska i świat

W pierwszym półroczu 2025 r. Skoda zarejestrowała w Polsce 30 196 nowych aut, co stanowi minimalny spadek o 0,53 proc. rok do roku. Elektryczny SUV Elroq znalazł 391 nabywców od marca do czerwca, a nowy Enyaq cieszy się rosnącą popularnością. Skoda pozostaje liderem sprzedaży w Grupie Volkswagen. Najpopularniejsze modele to:

Octavia – 9 579 egz.

Superb – 3 870 (+ 6,8 proc. )

Kodiaq – 3 306 (+ 12,7 proc. )

Karoq – 2 946 (+ 13,1 proc. )

Fabia – 3 499 (+ 7,6 proc. )

Scala – 2 827 (+ 14 proc. )