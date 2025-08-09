Aktualizacja: 09.08.2025 13:33 Publikacja: 09.08.2025 12:19
Skoda Vision O zapowiada nową wersję Octavii kombi z napędem w pełni elektrycznym
Foto: mat. prasowe
Nazwa Vision O ma symbolizować podejście do gospodarki obiegowej i pokazuje, że marka stawia na zrównoważony rozwój. Jak zapowiedział prezes Skody, Klaus Zellmer, Vision O wskazuje kierunek rozwoju w designie „Modern Solid” — z elegancką, wyrazistą sylwetką, pochyloną szybą i opadającą linią dachu. Produkcyjna wersja ma być zbudowana na nowej platformie SSP Grupy Volkswagen, jednak jej wprowadzenie może nastąpić dopiero około 2029 r. Przez jakiś czas auto będzie oferowane obok klasycznej, spalinowej wersji – co pokazuje pragmatyczne podejście Czeskiego producenta.
Aktualna Skoda Octavia Combi
Foto: mat. prasowe
Stan sprzedaży Skody: Polska i świat
W pierwszym półroczu 2025 r. Skoda zarejestrowała w Polsce 30 196 nowych aut, co stanowi minimalny spadek o 0,53 proc. rok do roku. Elektryczny SUV Elroq znalazł 391 nabywców od marca do czerwca, a nowy Enyaq cieszy się rosnącą popularnością. Skoda pozostaje liderem sprzedaży w Grupie Volkswagen. Najpopularniejsze modele to:
Octavia – 9 579 egz.
Superb – 3 870 (+ 6,8 proc. )
Kodiaq – 3 306 (+ 12,7 proc. )
Karoq – 2 946 (+ 13,1 proc. )
Fabia – 3 499 (+ 7,6 proc. )
Scala – 2 827 (+ 14 proc. )
Skoda Superb to modelowy numer dwa na polskim rynku
Foto: mat. prasowe
Globalne wyniki finansowe Skody za I półrocze 2025 r.
Liczba dostarczonych aut: 509 400 (+ 13,6 proc. r/r), w Europie: 409 100 (+ 10,5 proc. ). Skoda to trzecia najlepiej sprzedająca się marka w Europie. Przychody: 15,07 mld euro (+ 10,4 proc. r/r). Zysk operacyjny: 1,285 mld euro (+ 11,8 proc. r/r); marża operacyjna: 8,5 proc. Sprzedaż w Indiach wzrosła o 108 proc., osiągając 33 300 aut.
Skoda Kodiaq - największy SUV czeskiej marki
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że...
- Skoda to jedna z najstarszych marek samochodowych na świecie — jej korzenie sięgają roku 1895, a dwóch założycieli, Laurin i Klement, zaczynało od rowerów.
- Ostatni samochód z logo Skody, który był w pełni polski — Skoda Felicia Combi, montowana pod Tychami — zjechał z taśmy w 2001 r.
- Model Vision O to jedyny z aż trzech planowanych elektrycznych SUV-ów Skody, z których dwa mają być limuzynami.
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
