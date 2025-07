Volvo XC70 Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

– Volvo XC90 to pierwszy model marki zbudowany na platformie SPA (Scalable Product Architecture), która zadebiutowała w 2014 roku i do dziś służy jako baza wielu modeli koncernu.

– Platforma SMA, która może trafić do nowego XC90, została opracowana we współpracy z chińskim Geely – właścicielem Volvo od 2010 roku.

– Model XC70, mogący stanowić technologiczną bazę dla nowego XC90, jest produkowany wyłącznie na rynek chiński – ale jego elektryczny zasięg przekraczający 200 km stawia go w czołówce PHEV-ów dostępnych na świecie.