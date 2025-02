Alfa Romeo to kolejna marka, która weryfikuje plany elektryfikacji. Wrócą silniki spalinowe

Do listy firm, które postanowiły zweryfikować swoje plany przejścia na pełną elektromobilność dołącza Alfa Romeo. Zgodnie z wstępnymi deklaracjami miało to nastąpić w 2027 roku i to nie tylko w Europie, ale też Ameryce Północnej oraz Chinach. Już dziś wiadomo jednak, że jest to niemożliwe. Podczas spotkania amerykańskich dealerów samochodowych NADA (National Automobile Dealers Association) w Nowym Orleanie, szef Alfa Romeo North America, Chris Feuell powiedział, że narzucenie dealerom sprzedaży wyłącznie modeli elektrycznych w ciągu najbliższych kilku lat byłoby zbyt restrykcyjne. - Mamy 110 dealerów w naszej sieci w USA i byłoby dla nich bardzo trudne przetrwać z portfolio opartym wyłącznie na samochodach elektrycznych – powiedział Feuell.

Alfa Romeo Junior Foto: mat. prasowe

Sytuacji nie poprawia fakt, że marka ma coraz większe problemy sprzedażowe. Tylko w USA spadła ona o 19 proc. w ubiegłym roku do poziomu 8865 sztuk, a na placach dealerów nadal zalegają samochody z rocznika 2024. Ogólnie Alfa Romeo sprzedała na całym świecie 62 tys. egzemplarze z planowanego wolumenu 80-90 tysięcy. Na kilku rynkach np. Turcja, Japonia, Szwajcaria włoska marka odnotowała spadki na poziomie 40 proc. Ekspertów taka sytuacja nie zaskakuje. Giulia i Stelvio są wysłużone i wiekowe, Tonale jako nowy motor napędowy to za mało, a Junior pojawił się na rynku ze sporym opóźnieniem. Pełna elektryfikacja gamy modelowej w 2027 roku byłaby pewną śmiercią dla Alfy Romeo.

Elektryfikacja w Alfie Romeo nadejdzie później

Były CEO marki, Jean-Philippe Imparato, zaznaczył niedawno, że Alfa może utrzymać silniki benzynowe, jeśli tego oczekują klienci. Trochę trudno się dziwić oczekiwaniom klientów i dealerów chęci pozostawienia w ofercie samochodów spalinowych, kiedy obecna gama elektrycznych Alf Romeo jest bardzo ograniczona. Nawet przy jej szybkiej rozbudowie spadki sprzedaży byłby gigantyczne. Nowy szef firmy, Santo Ficili, stwierdził, że ma elastyczność wprowadzania na rynek wersji spalinowych następców modeli Giulia i Stelvio. Obydwa modele będą oparte na platformie STLA Large, która jest dedykowana zarówno dla wariantów elektrycznych, jak też spalinowych. Jak będą wyglądać nowe Alfy Romeo? O tym przekonanym się jeszcze w tym roku. Poza tym pojawi się Junior Q4, aktualizacja modelu Tonale, która jest planowana na połowę 2025 roku.